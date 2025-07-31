В Сумах объявлен Днем траура 1 августа

В Сумах объявили День траура по погибшим в Киеве
В пятницу, 1 августа, в Сумах объявлен Днем траура. Это связано с большим количеством жертв в Киеве из-за российской атаки.
Об этом сообщили в Сумском городском совете.
В Сумах объявлен Днем траура
"В связи с ужасной трагедией, произошедшей в ночь с 30 на 31 июля в результате массированной вражеской атаки на Киев, в которой погибли мирные жители, в Сумской городской территориальной общине объявлено 1 августа 2025 года Днем траура", — говорится в сообщении.
Также в Сумском городском совете выразили соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, что в результате российской атаки на Киев в ночь на 31 июля погибли 15 человек. 31 августа в столице объявили Днем траура.
Кроме того, полицейские обнародовали видео с бодикамеры во время первых минут после российского удара по многоэтажке в Киеве.
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