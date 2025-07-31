В Сумах объявлен Днем траура 1 августа

Последствия обстрела Киева. Фото: Новости.LIVE

В пятницу, 1 августа, в Сумах объявлен Днем траура. Это связано с большим количеством жертв в Киеве из-за российской атаки.

Об этом сообщили в Сумском городском совете.

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В Сумах объявлен Днем траура

"В связи с ужасной трагедией, произошедшей в ночь с 30 на 31 июля в результате массированной вражеской атаки на Киев, в которой погибли мирные жители, в Сумской городской территориальной общине объявлено 1 августа 2025 года Днем траура", — говорится в сообщении.

Также в Сумском городском совете выразили соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, что в результате российской атаки на Киев в ночь на 31 июля погибли 15 человек. 31 августа в столице объявили Днем траура.

Кроме того, полицейские обнародовали видео с бодикамеры во время первых минут после российского удара по многоэтажке в Киеве.