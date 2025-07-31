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Головна Київ У Сумах оголосили День жалоби за загиблими у Києві

У Сумах оголосили День жалоби за загиблими у Києві

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 21:06
У Сумах оголошено Днем жалоби 1 серпня
Наслідки обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE

П'ятниця, 1 серпня, у Сумах оголошена Днем жалоби. Це пов'язано з великою кількістю жертв у Києві через російську атаку.

Про це повідомили у Сумській міській раді.

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Пост Сумської міської ради. Фото: скриншот

У Сумах оголошено День жалоби

"У зв’язку з жахливою трагедією, що сталася в ніч із 30 на 31 липня внаслідок масованої ворожої атаки на Київ, у якій загинули мирні мешканці, у Сумській міській територіальній громаді оголошено 1 серпня 2025 року Днем жалоби", — говориться у повідомленні.

Також у Сумській міській раді висловили  співчуття рідним і близьким загиблих.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Київ в ніч проти 31 липня загинули 15 людей. 1 серпня у столиці оголосили Днем жалоби.

Крім того, поліцейські оприлюднили відео з бодікамери під час перших хвилин після російського удару по багатоповерхівці у Києві.

Київ Суми обстріли війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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