У Сумах оголошено Днем жалоби 1 серпня

Наслідки обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE

П'ятниця, 1 серпня, у Сумах оголошена Днем жалоби. Це пов'язано з великою кількістю жертв у Києві через російську атаку.

Про це повідомили у Сумській міській раді.

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У Сумах оголошено День жалоби

"У зв’язку з жахливою трагедією, що сталася в ніч із 30 на 31 липня внаслідок масованої ворожої атаки на Київ, у якій загинули мирні мешканці, у Сумській міській територіальній громаді оголошено 1 серпня 2025 року Днем жалоби", — говориться у повідомленні.

Також у Сумській міській раді висловили співчуття рідним і близьким загиблих.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Київ в ніч проти 31 липня загинули 15 людей. 1 серпня у столиці оголосили Днем жалоби.

Крім того, поліцейські оприлюднили відео з бодікамери під час перших хвилин після російського удару по багатоповерхівці у Києві.