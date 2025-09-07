Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Святошинському районі Києва триває розбір завалів — відео

У Святошинському районі Києва триває розбір завалів — відео

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 17:22
Наслідки атаки РФ у Святошинському районі Києва
Наслідки атаки РФ на Київ 7 вересня 2025 року. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

У ніч проти 7 вересня російські окупанти завдали масованого удару ракетами та дронами по Києву. Внаслідок ворожого обстрілу найбіліших пошкоджень зазнав будинок у Святошинському районі столиці — наразі там триває розбір завалі.

Про ситуацію у Святошинському районі Києва інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у неділю, 7 вересня.

Реклама
Читайте також:

Атака РФ на Київ 7 вересня — розбір завалів триває

У ніч проти 7 вересня російські загарбники масовано атакували Київ, внаслідок чого є загиблі та поранені. Найбільших руйнувань зазнав будинок у Святошинському районі столиці — зараз там триває ліквідація наслідків атаки РФ.

Атака РФ на Київ 7 вересня
Наслідки атаки РФ на Київ 7 вересня 2025 року. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

За інформацією рятувальників, під завалами людей немає. На цій локації загинули 32-річна жінка та її двомісячне немовля.

Поруч із місцем влучання у сусідніх будинках вибиті вікна. На місці працюють екстрені служби.

Атака РФ на Київ 7 вересня
Наслідки атаки РФ на Київ 7 вересня 2025 року. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

Раніше Зеленський назвав кількість ракет та дронів, які російські окупанти випустили по Україні в ніч проти 7 вересня.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 вересня російські загарбники завдали ударів по житлових будинках у Києві.

Київ обстріли атака загиблі руйнування постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації