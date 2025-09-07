Наслідки атаки РФ у Святошинському районі Києва

Наслідки атаки РФ на Київ 7 вересня 2025 року. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

У ніч проти 7 вересня російські окупанти завдали масованого удару ракетами та дронами по Києву. Внаслідок ворожого обстрілу найбіліших пошкоджень зазнав будинок у Святошинському районі столиці — наразі там триває розбір завалі.

Про ситуацію у Святошинському районі Києва інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у неділю, 7 вересня.

Реклама

Читайте також:

Атака РФ на Київ 7 вересня — розбір завалів триває

У ніч проти 7 вересня російські загарбники масовано атакували Київ, внаслідок чого є загиблі та поранені. Найбільших руйнувань зазнав будинок у Святошинському районі столиці — зараз там триває ліквідація наслідків атаки РФ.

Наслідки атаки РФ на Київ 7 вересня 2025 року. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

За інформацією рятувальників, під завалами людей немає. На цій локації загинули 32-річна жінка та її двомісячне немовля.

Поруч із місцем влучання у сусідніх будинках вибиті вікна. На місці працюють екстрені служби.

Наслідки атаки РФ на Київ 7 вересня 2025 року. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

Раніше Зеленський назвав кількість ракет та дронів, які російські окупанти випустили по Україні в ніч проти 7 вересня.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 вересня російські загарбники завдали ударів по житлових будинках у Києві.