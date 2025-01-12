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В Третьей штурмовой отреагировали на скандал с парнями в Киеве

12 января 2025 10:26
Аркадий Пастула - Редактор
Скандал с парнями в Киеве — воин Даниил Смирнов отреагировал
Полицейские общаются с одним из задержанных юношей. Фото: Нацполиция
Аркадий Пастула - Редактор

Командир штурмовой группы Третьей отдельной штурмовой бригады Даниил "Серфер" Смирнов, который вернулся из-за границы, чтобы в 18 лет присоединиться к армии, отреагировал на скандал с юношами в Киеве. Они позволяли себе петь русские песни и пренебрежительно относиться к мемориалу памяти погибших военных.

Об этом Даниил "Серфер" Смирнов написал в Instagram.

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"Почему какие-то мажорчики имеют право топтаться по флагу, за который мои сверстники отдают жизнь, почему они имеют право делать весь этот п****ц на публику, когда мои побратимы отдают жизнь за наши границы", — подчеркнул Смирнов.

Он рассказал, что сейчас ему 19 лет. Парень родился не в бедной семье. По словам Смирнова, он мог бы жить на Бали, учиться за рубежом, однако выбрал другой путь — воевать за Украину.

"Я знаю своих сверстников, которые так же пошли в армию, хотя состояние их родителей значительно превышает состояние этих "мажорчиков", которые думают, что им все сойдет с рук. Почему власть не реагирует на это? Почему коррупционных скандалов все больше, а государственной границы все меньше?! Это уже просто абсурд", — возмутился воин.

Смирнов призвал придать этому огласку во все необходимые органы. Он отметил, что такие действия недопустимы, пока "настоящий цвет нации остается в земле, не зная, доживет ли до следующего рассвета".

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Пост Смирнова. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве молодые люди перекрыли движение автомобилей, чтобы покурить. Кроме того, они снимали видео с российскими песнями в центре города.

Впоследствии правоохранители задержали парней. Они провели с ними и их родителями беседы.

Киев война скандал военные 3 ОШБр

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