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У Третій штурмовій відреагували на скандал з юнаками в Києві

12 січня 2025 10:26
Аркадій Пастула - Редактор
Скандал з молодиками у Києві — воїн Данило Смирнов відреагував
Поліцейські спілкуються з одним із затриманих юнаків. Фото: Нацполіція
Аркадій Пастула - Редактор

Командир штурмової групи Третьої окремої штурмової бригади Данило "Серфер" Смирнов, який повернувся з-за кордону, щоб у 18 років приєднатися до армії, відреагував на скандал з юнаками в Києві. Вони дозволяли собі співати російські пісні та зневажати меморіал пам’яті загиблих військових.

Про це Данило "Серфер" Смирнов написав у Instagram.

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"Чому якісь мажорчики мають право топтатись по прапору, за який мої однолітки віддають життя, чому вони мають право робити весь цей п****ц на публіку, коли мої побратими віддають життя за наші кордони", — наголосив Смирнов.

Він розповів, що наразі йому 19 років. Хлопець народився не у бідній сімʼї. За словами Смирнова, він міг би жити на Балі, навчатись за кордоном, однак вибрав інший шлях — воювати за Україну.

"Я знаю своїх однолітків, які так само пішли у військо, хоча статки їхніх батьків значно перевищують статки цих "мажорчиків", які думають що їм все зійде з рук. Чому влада не реагує на це? Чому корупційних скандалів все більше, а державного кордону все менше ?! Це вже просто безглуздя", — обурився воїн.

Смирнов закликав надати цьому розголос у всі необхідні органи. Він зазначив, що такі дії неприпустимі, поки "справжній цвіт нації залишається в землі, не знаючи, чи доживе до наступного світанку".

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Допис Смирнова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві молодики перекрили рух автомобілів, аби покурити. Крім того, вони знімали відео з російськими піснями у центрі міста.

Згодом правоохоронці затримали хлопців. Вони провели з ними та їхніми батьками бесіди.

Київ війна скандал військові 3 ОШБр

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