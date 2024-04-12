В "Центрэнерго" рассказали, без чего не обойдется возобновление Трипилской ТЭС

Трипольская ТЭС. Фото: УНИАН

Председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота считает, что Трипилская ТЭС на Киевщине, полностью разрушенная оккупантами 11 апреля, подлежит восстановлению. Однако этот процесс будет напрасным, если западные партнеры не предоставят Украине дополнительные системы противовоздушной обороны.

Об этом чиновник сказал в эфире программы "Брифинг" украинской службы Голоса Америки.

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По словам Готы, Воздушным силам удалось сбить часть летящих в направлении станции баллистических ракет. Однако, через дефицит вооружения для украинских систем ПВО, некоторые вражеские воздушные цели таки достигли своего и уничтожили ТЭС.

Несмотря на то, что объект полностью уничтожен, восстановить его, как рассказал чиновник "Центрэнерго", возможно. Однако он убежден, что сначала нужно укрепить защиту украинской энергетики и предоставить Украине дополнительные системы ПВО. Без этого — это "бесполезное дело", говорит Гота.

"Любое подлежащее восстановлению, прошлым летом имели похожую картину, когда эти блоки были не отремонтированы и на некоторых станциях не работали вовсе. То есть восстановить мы можем все. У нас очень хороший коллектив, очень мотивированный коллектив для восстановления", — сказал Гота.

Напомним, оккупанты полностью уничтожили Трипольскую ТЭС в городе Украинка на Киевщине. В связи с этим '' Центрэнерго'' потеряло 100% своей генерации.