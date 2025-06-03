В Киеве огонь охватил балкон в центре города

В центре Киева на Бассейной вспыхнул пожар на балконе — фото
В Киеве во вторник, 3 июня, на улице Бассейной произошел пожар — загорелся балкон одного из жилых домов. Об инциденте сообщили местные жители, которые заметили огонь и густой дым с верхних этажей здания.
Корреспондент Новини.LIVE был на месте пожара.
В Киеве горел балкон на улице Бассейной
На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Известно, что возгорание произошло на одном из балконов, подробности о причинах возгорания и масштабах повреждений выясняются.
Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Пожарные локализовали возгорание и продолжают работы на месте происшествия.
Напомним, в Киеве вчера, 2 июня, произошло сразу два пожара. На дороге загорелась маршрутка.
Также пожарные ликвидировали пожар возле ТРЦ DREAM yellow.
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