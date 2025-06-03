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В центре Киева на Бассейной вспыхнул пожар на балконе — фото

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Дата публикации 3 июня 2025 13:28
В Киеве огонь охватил балкон в центре города
Балкон, который горел. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве во вторник, 3 июня, на улице Бассейной произошел пожар — загорелся балкон одного из жилых домов. Об инциденте сообщили местные жители, которые заметили огонь и густой дым с верхних этажей здания.

Корреспондент Новини.LIVE был на месте пожара.

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В Киеве горел балкон на улице Бассейной

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Известно, что возгорание произошло на одном из балконов, подробности о причинах возгорания и масштабах повреждений выясняются.

Пожежа
Балкон. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Київ пожежа 3 червня
Пожарные на месте. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Пожарные локализовали возгорание и продолжают работы на месте происшествия.

Басейна пожежа
Спасатели готовятся к тушению пожара. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, в Киеве вчера, 2 июня, произошло сразу два пожара. На дороге загорелась маршрутка.

Также пожарные ликвидировали пожар возле ТРЦ DREAM yellow.

Киев пожар ГСЧС балконы фото
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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