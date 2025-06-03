У Києві вогонь охопив балкон у центрі міста

У центрі Києва на Басейній спалахнула пожежа на балконі — фото
У Києві у вівторок, 3 червня, на вулиці Басейній сталася пожежа — загорівся балкон одного з житлових будинків. Про інцидент повідомили місцеві мешканці, які помітили вогонь та густий дим із верхніх поверхів будівлі.
Кореспондент Новини.LIVE був на місці пожежі.
У Києві горів балкон на вулиці Басейній
На місце події оперативно прибули рятувальники. Наразі відомо, що займання сталося на одному з балконів, подробиці щодо причин загоряння та масштабів пошкоджень з’ясовуються.
Інформації про постраждалих на цей момент не надходило. Вогнеборці локалізували займання та продовжують роботи на місці події.
Нагадаємо, у Києві вчора, 2 червня, сталося одразу дві пожежі. На дорозі загорілася маршрутка.
Також вогнеборці ліквідували пожежу біля ТРЦ DREAM yellow.
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