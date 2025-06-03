У Києві вогонь охопив балкон у центрі міста

Балкон, який горів. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві у вівторок, 3 червня, на вулиці Басейній сталася пожежа — загорівся балкон одного з житлових будинків. Про інцидент повідомили місцеві мешканці, які помітили вогонь та густий дим із верхніх поверхів будівлі.

Кореспондент Новини.LIVE був на місці пожежі.

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На місце події оперативно прибули рятувальники. Наразі відомо, що займання сталося на одному з балконів, подробиці щодо причин загоряння та масштабів пошкоджень з’ясовуються.

Балкон. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Пожежники на місці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Інформації про постраждалих на цей момент не надходило. Вогнеборці локалізували займання та продовжують роботи на місці події.

Рятувальники готуються до гасіння пожежі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, у Києві вчора, 2 червня, сталося одразу дві пожежі. На дорозі загорілася маршрутка.

Також вогнеборці ліквідували пожежу біля ТРЦ DREAM yellow.