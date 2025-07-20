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Главная Киев В центре Киева перекроют движение — какая причина

В центре Киева перекроют движение — какая причина

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 22:13
Движение транспорта в центре Киева ограничат — какая причина
Автомобили на улицах города. Фото: Вечірній Київ

В Киев 21 июля с визитом прибудут иностранные делегации. Из-за этого в центре города будут действовать временные ограничения дорожного движения для транспорта.

Об этом сообщили в Управлении государственной охраны Украины 20 июля.

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"Уважаемые жители и гости города Киева! 21 июля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города", — говорится в сообщении.

В ведомстве попросили водителей учесть эту информацию во время поездок.

Обмеження руху в Києві 21 липня
Скриншот сообщения Управления государственной охраны

Напомним, 19 июля в Киеве работник прокуратуры сбил женщину и скрылся с места ДТП. Злоумышленника уже задержали правоохранители.

Однако незадолго женщина умерла в больнице. Известно, что за рулем в состоянии алкогольного опьянения был работник прокуратуры Андрей Молочный.

Киев митинг дороги транспорт автомобиль
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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