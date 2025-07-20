Рух транспорту у центрі Києва обмежать — яка причина

Автомобілі на вулицях міста. Фото: Вечірній Київ

У Київ 21 липня з візитом прибудуть іноземні делегації. Через це у центрі міста діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху для транспорту.

Про це повідомили в Управлінні державної охорони України 20 липня.

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Обмеження руху у Києві 21 липня

"Шановні жителі та гості міста Києва! 21 липня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", — йдеться у повідомленні.

У відомстві попросили водіїв врахувати цю інформацію під час поїздок.

Скриншот допису Управління державної охорони

Нагадаємо, 19 липня у Києві працівник прокуратури збив жінку та втік з місця ДТП. Зловмисника вже затримали правоохоронці.

Проте незадовго жінка померла у лікарні. Відомо, що за кермом у стані алкогольного сп'яніння був працівник прокуратури Андрій Молочний.