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В центре Киева поврежден трубопровод — в каких домах нет воды

11 апреля 2024 00:39
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Авария на трубопроводе в Киеве, где сейчас, 11 апреля, нет воды
В кране нет воды. Фото иллюстративное: smr.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Киеве произошло повреждение трубопровода. Без воды остались четыре жилых дома.

Об этом поздно вечером 10 апреля, сообщили в КГГА.

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"Киевводоканал" ликвидирует повреждение трубопровода на пересечении улиц Сечевых Стрельцов и Ивана Драча. Движение транспорта перекрыто, объезд — по улице Обсерваторная», — говорится в сообщении Киевгорадминистрации.

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Скриншот с Telegram/КГГА

Временно без водоснабжения — 4 жилых дома:

  • ул. Сечевых Стрельцов, 31(5 эт., 1под.), 33-Б (5 эт., 1под.), 35(5 эт., 3под.), 37(Сильпо);
  • ул. Ивана Драча, 1(5 эт., 1под.).
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Авария трубопровода в Киеве. Фото: КГГА

Автоцистерна с питьевой водой находится на улице Сечевых Стрельцов, 35.

Напомним, в Киеве в этом году не будут включать самые большие фонтанные комплексы в центре столицы. Это решение обусловлено необходимостью экономии воды, поскольку фонтаны на Майдане Незалежности и в Русановской акватории достаточно энергозатратны.

Ранее мы сообщали, что в Киеве задержали несовершеннолетнего, который с ножом напал на девушку и тяжело ее ранил.

Киев
авария
вода
дом

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