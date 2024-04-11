Авария на трубопроводе в Киеве, где сейчас, 11 апреля, нет воды

В кране нет воды. Фото иллюстративное: smr.gov.ua

В Киеве произошло повреждение трубопровода. Без воды остались четыре жилых дома.

Об этом поздно вечером 10 апреля, сообщили в КГГА.

Читайте также:

Где отключили воду — список улиц

"Киевводоканал" ликвидирует повреждение трубопровода на пересечении улиц Сечевых Стрельцов и Ивана Драча. Движение транспорта перекрыто, объезд — по улице Обсерваторная», — говорится в сообщении Киевгорадминистрации.

Скриншот с Telegram/КГГА

Временно без водоснабжения — 4 жилых дома:

ул. Сечевых Стрельцов, 31(5 эт., 1под.), 33-Б (5 эт., 1под.), 35(5 эт., 3под.), 37(Сильпо);

ул. Ивана Драча, 1(5 эт., 1под.).

Авария трубопровода в Киеве. Фото: КГГА

Автоцистерна с питьевой водой находится на улице Сечевых Стрельцов, 35.

Напомним, в Киеве в этом году не будут включать самые большие фонтанные комплексы в центре столицы. Это решение обусловлено необходимостью экономии воды, поскольку фонтаны на Майдане Незалежности и в Русановской акватории достаточно энергозатратны.

Ранее мы сообщали, что в Киеве задержали несовершеннолетнего, который с ножом напал на девушку и тяжело ее ранил.