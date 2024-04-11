Авария на трубопроводе в Киеве, где сейчас, 11 апреля, нет воды

В центре Киева поврежден трубопровод — в каких домах нет воды
В Киеве произошло повреждение трубопровода. Без воды остались четыре жилых дома.
Об этом поздно вечером 10 апреля, сообщили в КГГА.
Где отключили воду — список улиц
"Киевводоканал" ликвидирует повреждение трубопровода на пересечении улиц Сечевых Стрельцов и Ивана Драча. Движение транспорта перекрыто, объезд — по улице Обсерваторная», — говорится в сообщении Киевгорадминистрации.
Временно без водоснабжения — 4 жилых дома:
- ул. Сечевых Стрельцов, 31(5 эт., 1под.), 33-Б (5 эт., 1под.), 35(5 эт., 3под.), 37(Сильпо);
- ул. Ивана Драча, 1(5 эт., 1под.).
Автоцистерна с питьевой водой находится на улице Сечевых Стрельцов, 35.
Напомним, в Киеве в этом году не будут включать самые большие фонтанные комплексы в центре столицы. Это решение обусловлено необходимостью экономии воды, поскольку фонтаны на Майдане Незалежности и в Русановской акватории достаточно энергозатратны.
Ранее мы сообщали, что в Киеве задержали несовершеннолетнего, который с ножом напал на девушку и тяжело ее ранил.
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