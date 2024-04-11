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У центрі Києва пошкоджено трубопровід — у яких будинках немає води

11 квітня 2024 00:39
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Аварія на трубопроводі у Києві, де зараз, 11 квітня, немає води
У крані немає води. Фото ілюстративне: smr.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Києві сталалося пошкодження трубопроводу. Без води залишились чотири житлові будинки.

Про це пізно ввечері 10 квітня повідомили у КМДА.

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"Київводоканал" ліквідовує пошкодження трубопроводу на розі вулиць Січових Стрільців та Івана Драча. Рух транспорту перекрито, об'їзд — вулицею Обсерваторна", — йдеться у повідомленні Київміськадміністрації. 

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Скриншот з Telegram/КМДА

Тимчасово без водопостачання  — 4 житлові будинки:

  • вул. Січових Стрільців, 31(5 пов., 1під.), 33-Б (5 пов., 1під.), 35(5 пов., 3під.), 37(Сільпо);
  • вул. Івана Драча, 1(5 пов., 1під.).
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Аварія трубопроводу у Києві. Фото: КМДА

Автоцистерна з питною водою знаходиться на вулиці Січових Стрільців, 35.

Нагадаємо, у Києві цьогоріч не вмикатимуть найбільші фонтанні комплекси у центрі столиці. Це рішення обумовлене необхідністю економії води, оскільки фонтани на Майдані Незалежності та в Русанівській акваторії є досить енергозатратними.

Раніше ми повідомляли, що у Києві затримали неповнолітнього, який з ножем напав на дівчину і тяжко поранив.

Київ
аварія
вода
будинок

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