В Киеве на Дворце спорта горел бизнес-центр.

В Киеве произошел пожар в офисном центре — спасатели показали фото последствий
В воскресенье, 7 июля, в одном из киевских бизнес-центров вспыхнул пожар. Возгорание произошло в одном из кабинетов на втором этаже.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
В Киеве горел бизнес-центр
По информации спасателей, пожар произошел в восемь утра в офисном центре по ул. Эспланадная в Печерском районе Киева.
"Произошло возгорание в кабинете на втором этаже 11-этажного бизнес-центра. В 9:16 возгорание было ликвидировано на площади 30 кв. м", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на улицу было эвакуировано 10 человек.
В ГСЧС также сообщили, что пострадавших в результате пожара не было.
Напомним, 6 июля произошел пожар в Соломенском районе Киева. Тогда было возгорание в жилой многоэтажке.
А 4 июля масштабный пожар был возле Почтовой площади в Киеве. Возгорание произошло недалеко от фуникулера.
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