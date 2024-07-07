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В Киеве произошел пожар в офисном центре — спасатели показали фото последствий

7 июля 2024 12:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
В Киеве на Дворце спорта горел бизнес-центр.
Ликвидация пожара в бизнес-центре. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В воскресенье, 7 июля, в одном из киевских бизнес-центров вспыхнул пожар. Возгорание произошло в одном из кабинетов на втором этаже.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

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По информации спасателей, пожар произошел в восемь утра в офисном центре по ул. Эспланадная в Печерском районе Киева.

"Произошло возгорание в кабинете на втором этаже 11-этажного бизнес-центра. В 9:16 возгорание было ликвидировано на площади 30 кв. м", — говорится в сообщении.

ГСЧС
Спасатель работает в здании, где произошел пожар. Фото: ГСЧС

Отмечается, что на улицу было эвакуировано 10 человек.

В ГСЧС также сообщили, что пострадавших в результате пожара не было.

ГСЧС
Последствия пожара видны с улицы. Фото: ГСЧС
ГСЧС
Спасатели после ликвидации пожара Фото: ГСЧС

Напомним, 6 июля произошел пожар в Соломенском районе Киева. Тогда было возгорание в жилой многоэтажке.

А 4 июля масштабный пожар был возле Почтовой площади в Киеве. Возгорание произошло недалеко от фуникулера.

Киев пожар ГСЧС спасатели

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