У Києві на Палаці спорту горів бізнес-центр — фото

У Києві сталася пожежа в офісному центрі — рятувальники показали фото наслідків
У неділю, 7 липня, в одному з київських бізнес-центрів спалахнула пожежа. Займання сталося в одному з кабінетів на другому поверсі.
Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуації у Facebook.
У Києві горів бізнес-центр
За інформацією рятувальників, пожежа сталася о восьмій ранку в офісному центрі на вул. Еспланадній у Печерському районі Києва.
"Сталось загорання в кабінеті на другому поверсі 11-поверхового бізнес-центру. О 9:16 займання було ліквідовано на площі 30 кв. м", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на вулицю було евакуювано 10 осіб.
У ДСНС також повідомили, що постраждалих у наслідок пожежі не було.
Нагадаємо, 6 липня сталася пожежа у Солом'янському районі Києва. Тоді було загоряння в житловій багатоповерхівці.
А 4 липня масштабна пожежа була біля Поштової площі у Києві. Загоряння сталося неподалік фунікулера.
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