У Києві на Палаці спорту горів бізнес-центр — фото

Ліквідація пожежі у бізнес-центрі. Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

У неділю, 7 липня, в одному з київських бізнес-центрів спалахнула пожежа. Займання сталося в одному з кабінетів на другому поверсі.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуації у Facebook.

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За інформацією рятувальників, пожежа сталася о восьмій ранку в офісному центрі на вул. Еспланадній у Печерському районі Києва.

"Сталось загорання в кабінеті на другому поверсі 11-поверхового бізнес-центру. О 9:16 займання було ліквідовано на площі 30 кв. м", — йдеться у повідомленні.

Рятувальник працює у будівлі, де сталася пожежа. Фото: ДСНС

Зазначається, що на вулицю було евакуювано 10 осіб.

У ДСНС також повідомили, що постраждалих у наслідок пожежі не було.

Наслідки пожежі видно з вулиці. Фото: ДСНС

Рятувальники після ліквідації пожежі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 6 липня сталася пожежа у Солом'янському районі Києва. Тоді було загоряння в житловій багатоповерхівці.

А 4 липня масштабна пожежа була біля Поштової площі у Києві. Загоряння сталося неподалік фунікулера.