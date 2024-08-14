На Рейтарской в Киеве 14 августа взорвалась граната

Полиция в баре, где произошел взрыв. Фото: Facebook/Кристина Бердинских

В центре Киева по улице Рейтарской в среду, 14 августа, раздался взрыв. По предварительной информации, там взорвали гранату.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

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По словам Кличко, взрыв произошел в одном из кафе на улице Рейтарской в центре столицы.

Предварительно там подорвали гранату. Экстренные службы направляются на место, подробную информацию обнародуют позже.

Скриншот поста Кличка

Журналист Кристина Бердинских отметила, что находилась в заведении на момент взрыва. По ее словам, в бар "Зигзаг" она пошла отдохнуть с друзьями, чтобы "отвлечься от новостей".

"Отвлеклась на час, а потом в баре взорвалась учебная граната. Ну такое впечатление, уши до сих пор заложены. На месте работает полиция", — написала она в сообщении.