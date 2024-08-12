У столичній багатоповерхівці 12 серпня зірвався ліфт

Ліфти в будинку. Ілюстративне фото: pixabay

У Києві у понеділок, 12 серпня, в одній з багатоповерхових житлових будинків зірвався пасажирський ліфт. Він пролетів 28 поверхів та впав у шахту.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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За даними користувачів соцмереж, інцидент, ймовірно, стався на вулиці Срібнокільській, що в житловому масиві Позняки у Дарницькому районі столиці.

Кабіна ліфта. Фото: соцмережі

Пасажирський ліфт зірвався та пролетів 28 поверхів перед тим, як розбитися вщент. Наразі цей випадок не коментували ні правоохоронці, ні рятувальники.

За попередньою інформацією, на момент падіння в кабіні не було людей.