Сильный ливень в Киеве 6 августа — в центре выпала полумесячная норма осадков

Затопление после ливня в Киеве 6 июля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Мощный ливень накрыл Киев в среду, 6 августа. В центральных районах, в частности в Печерском, выпала полумесячная норма осадков. Сейчас гидрослужбы "Киевавтодора" работают в усиленном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram.

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Специалисты гидрослужб откачивают воду и контролируют опасные участки. К работам привлечена 91 единица техники и оборудования, среди которых мотопомпы, гидромониторы и мобильные насосные станции.

"Из-за интенсивности осадков на ряде пониженных участков возможны временные скопления воды. В некоторых местах это может затруднять движение транспорта. Впрочем движение на большинстве улиц остается открытым", — говорится в сообщении.

Водителей призвали быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию.

В случае выявления подтоплений нужно обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу КК "Киевавтодор".

Пост КГГА. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий мощной непогоды в Киеве 6 августа.

А в некоторых районах Киевской области возникли проблемы с электроэнергией в результате ливня. Потребители остались без света.