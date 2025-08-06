Сильный ливень в Киеве 6 августа — в центре выпала полумесячная норма осадков

В центре Киева выпала полумесячная норма осадков — детали
Мощный ливень накрыл Киев в среду, 6 августа. В центральных районах, в частности в Печерском, выпала полумесячная норма осадков. Сейчас гидрослужбы "Киевавтодора" работают в усиленном режиме.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram.
Ливень в Киеве 6 августа
Специалисты гидрослужб откачивают воду и контролируют опасные участки. К работам привлечена 91 единица техники и оборудования, среди которых мотопомпы, гидромониторы и мобильные насосные станции.
"Из-за интенсивности осадков на ряде пониженных участков возможны временные скопления воды. В некоторых местах это может затруднять движение транспорта. Впрочем движение на большинстве улиц остается открытым", — говорится в сообщении.
Водителей призвали быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию.
В случае выявления подтоплений нужно обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу КК "Киевавтодор".
Напомним, Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий мощной непогоды в Киеве 6 августа.
А в некоторых районах Киевской области возникли проблемы с электроэнергией в результате ливня. Потребители остались без света.
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