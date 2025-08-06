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Головна Київ У центрі Києва випала півмісячна норма опадів — деталі від КМДА

У центрі Києва випала півмісячна норма опадів — деталі від КМДА

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Дата публікації: 6 серпня 2025 16:22
Потужна злива в Києві 6 серпня — у центрі випала півмісячна норма опадів
Затоплення після зливи в Києві 6 липня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Потужна злива накрила Київ у середу, 6 серпня. У центральних районах, зокрема у Печерському, випала півмісячна норма опадів. Наразі гідрослужби "Київавтодору" працюють у посиленому режимі.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram.

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Фахівці гідрослужб відкачують воду та контролюють небезпечні ділянки. До робіт залучено 91 одиницю техніки й обладнання, серед яких мотопомпи, гідромонітори та мобільні насосні станції.

"Через інтенсивність опадів на низці понижених ділянок можливі тимчасові скупчення води. У деяких місцях це може ускладнювати рух транспорту. Утім рух на більшості вулиць лишається відкритим", — йдеться у повідомленні.

Водіїв закликали бути уважними на дорогах та дотримуватися безпечної дистанції.

У випадку виявлення підтоплень потрібно звертатися до цілодобової диспетчерської служби КК "Київавтодор".

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Допис КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків потужної негоди в Києві 6 серпня.

А у деяких районах Київщини виникли проблеми з електроенергією внаслідок зливи. Споживачі залишилися без світла.

Київ негода КМДА дощ опади
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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