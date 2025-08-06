Потужна злива в Києві 6 серпня — у центрі випала півмісячна норма опадів

У центрі Києва випала півмісячна норма опадів — деталі від КМДА
Потужна злива накрила Київ у середу, 6 серпня. У центральних районах, зокрема у Печерському, випала півмісячна норма опадів. Наразі гідрослужби "Київавтодору" працюють у посиленому режимі.
Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram.
Злива в Києві 6 серпня
Фахівці гідрослужб відкачують воду та контролюють небезпечні ділянки. До робіт залучено 91 одиницю техніки й обладнання, серед яких мотопомпи, гідромонітори та мобільні насосні станції.
"Через інтенсивність опадів на низці понижених ділянок можливі тимчасові скупчення води. У деяких місцях це може ускладнювати рух транспорту. Утім рух на більшості вулиць лишається відкритим", — йдеться у повідомленні.
Водіїв закликали бути уважними на дорогах та дотримуватися безпечної дистанції.
У випадку виявлення підтоплень потрібно звертатися до цілодобової диспетчерської служби КК "Київавтодор".
Нагадаємо, Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків потужної негоди в Києві 6 серпня.
А у деяких районах Київщини виникли проблеми з електроенергією внаслідок зливи. Споживачі залишилися без світла.
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