В центре Киева со стрельбой задержали мужчину: подробности спецоперации
Сегодня, 17 июля, в Печерском районе столицы правоохранители провели спецоперацию. Там задержали мужчину, который затеял стрельбу.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Стрельба в центре Киева
По данным следствия, неизвестный вошел в офисное помещение на улице Бойчука, в результате чего сработала сигнализация.
После того как частная охрана прибыла, мужчина начал стрелять в сторону работников. К сожалению, ранил одного из них.
"В дальнейшем вооруженный нарушитель забаррикадировался в офисном помещении. Правоохранители провели спецоперацию, в результате которой бойцы КОРД задержали мужчину", — говорят следователи.
В результате расследования оказалось, что им оказался владелец офиса 1980 года рождения. Мотивы такого поступка пока неизвестны.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве правоохранители задержали мужчину, который ночью угнал автомобиль из-под дома владельца. Патрульные разыскали злоумышленника через несколько часов.
Добавим, в Киеве разоблачили группу грабителей, выдававших себя за полицейских.