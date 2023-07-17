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В центре Киева со стрельбой задержали мужчину: подробности спецоперации

17 июля 2023 09:34
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В центре Киева со стрельбой задержали мужчину: подробности спецоперации
Задержан во время стрельбы в Печерском районе столицы. Фото: Нацполиция
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 17 июля, в Печерском районе столицы правоохранители провели спецоперацию. Там задержали мужчину, который затеял стрельбу.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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По данным следствия, неизвестный вошел в офисное помещение на улице Бойчука, в результате чего сработала сигнализация.

После того как частная охрана прибыла, мужчина начал стрелять в сторону работников. К сожалению, ранил одного из них.

 

В Печерском районе столицы произошла стрельба. Фото: Нацполиция

"В дальнейшем вооруженный нарушитель забаррикадировался в офисном помещении. Правоохранители провели спецоперацию, в результате которой бойцы КОРД задержали мужчину", — говорят следователи.

 

В Печерском районе столицы произошла стрельба. Фото: Нацполиция

В результате расследования оказалось, что им оказался владелец офиса 1980 года рождения. Мотивы такого поступка пока неизвестны.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве правоохранители задержали мужчину, который ночью угнал автомобиль из-под дома владельца. Патрульные разыскали злоумышленника через несколько часов.

Добавим, в Киеве разоблачили группу грабителей, выдававших себя за полицейских.

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