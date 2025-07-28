В центре Киева под угрозой оказался памятник архитектуры — дом с хлебной лавкой

В центре Киеве под угрозой "дом с хлебной лавкой" — причина
В Киеве вблизи Золотых ворот расположен памятник архитектуры "дом с хлебной лавкой". Однако сейчас он под угрозой.
Об этом сообщил корреспондент Александр Саюн в эфире День.LIVE.
"Дом с хлебной лавкой"
Известно, что памятник архитектуры построили в 1860-х годов в стиле классицизма. "Дом с хлебной лавкой" охраняется государством и законом. Однако сейчас он находится в аварийном состоянии, поскольку ремонтов давно не было.
Известно, что в течение 2023-2024 годов там проводили несанкционированные внутренние работы, которые еще больше повредили сооружение.
В результате Киевская городская прокуратура требует привести в надлежащее состояние памятник архитектуры, поэтому обратилась в суд из-за нарушения законодательства.
Если работы не будут проведены, то застройщику грозят штрафы и принудительная реставрация.
Кроме того, в здании есть разбитые окна, которые угрожают прохожим. Благодаря активистам часть удалось законсервировать.
Внутри памятника архитектуры обнаружили женщину, которая представилась охранницей, а также рабочих без документов. Они не смогли ответить, какие работы проводят в "доме с хлебной лавкой".
Отметим, что на первом этаже здания до 1877 года действовала хлебная лавка, поэтому сооружение известно как "дом с хлебной лавкой". Именно под таким названием он внесен в реестр памятников.
Напомним, в Киеве экс-директора Департамента социальной и ветеранской политики взяли под стражу из-за хищения 75 млн гривен.
Ранее прокуроры объявили подозрение депутату Киевского совета, чей благотворительный фонд нанес ущерб в 300 тысяч гривен.
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