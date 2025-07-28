Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В центре Киеве под угрозой "дом с хлебной лавкой" — причина

В центре Киеве под угрозой "дом с хлебной лавкой" — причина

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 09:34
В центре Киева под угрозой оказался памятник архитектуры — дом с хлебной лавкой
"Дом с хлебной лавкой" в Киеве. Фото: Wikimedia

В Киеве вблизи Золотых ворот расположен памятник архитектуры "дом с хлебной лавкой". Однако сейчас он под угрозой.

Об этом сообщил корреспондент Александр Саюн в эфире День.LIVE.

Реклама
Читайте также:

"Дом с хлебной лавкой"

Известно, что памятник архитектуры построили в 1860-х годов в стиле классицизма. "Дом с хлебной лавкой" охраняется государством и законом. Однако сейчас он находится в аварийном состоянии, поскольку ремонтов давно не было.

Известно, что в течение 2023-2024 годов там проводили несанкционированные внутренние работы, которые еще больше повредили сооружение.

В результате Киевская городская прокуратура требует привести в надлежащее состояние памятник архитектуры, поэтому обратилась в суд из-за нарушения законодательства.

Если работы не будут проведены, то застройщику грозят штрафы и принудительная реставрация.

Кроме того, в здании есть разбитые окна, которые угрожают прохожим. Благодаря активистам часть удалось законсервировать.

Внутри памятника архитектуры обнаружили женщину, которая представилась охранницей, а также рабочих без документов. Они не смогли ответить, какие работы проводят в "доме с хлебной лавкой".

Отметим, что на первом этаже здания до 1877 года действовала хлебная лавка, поэтому сооружение известно как "дом с хлебной лавкой". Именно под таким названием он внесен в реестр памятников.

Напомним, в Киеве экс-директора Департамента социальной и ветеранской политики взяли под стражу из-за хищения 75 млн гривен.

Ранее прокуроры объявили подозрение депутату Киевского совета, чей благотворительный фонд нанес ущерб в 300 тысяч гривен.

Киев ремонт памятник архитектуры прокуратура архитектура
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации