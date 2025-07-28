В центре Киева под угрозой оказался памятник архитектуры — дом с хлебной лавкой

"Дом с хлебной лавкой" в Киеве. Фото: Wikimedia

В Киеве вблизи Золотых ворот расположен памятник архитектуры "дом с хлебной лавкой". Однако сейчас он под угрозой.

Об этом сообщил корреспондент Александр Саюн в эфире День.LIVE.

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"Дом с хлебной лавкой"

Известно, что памятник архитектуры построили в 1860-х годов в стиле классицизма. "Дом с хлебной лавкой" охраняется государством и законом. Однако сейчас он находится в аварийном состоянии, поскольку ремонтов давно не было.

Известно, что в течение 2023-2024 годов там проводили несанкционированные внутренние работы, которые еще больше повредили сооружение.

В результате Киевская городская прокуратура требует привести в надлежащее состояние памятник архитектуры, поэтому обратилась в суд из-за нарушения законодательства.

Если работы не будут проведены, то застройщику грозят штрафы и принудительная реставрация.

Кроме того, в здании есть разбитые окна, которые угрожают прохожим. Благодаря активистам часть удалось законсервировать.

Внутри памятника архитектуры обнаружили женщину, которая представилась охранницей, а также рабочих без документов. Они не смогли ответить, какие работы проводят в "доме с хлебной лавкой".

Отметим, что на первом этаже здания до 1877 года действовала хлебная лавка, поэтому сооружение известно как "дом с хлебной лавкой". Именно под таким названием он внесен в реестр памятников.

Напомним, в Киеве экс-директора Департамента социальной и ветеранской политики взяли под стражу из-за хищения 75 млн гривен.

Ранее прокуроры объявили подозрение депутату Киевского совета, чей благотворительный фонд нанес ущерб в 300 тысяч гривен.