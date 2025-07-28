У центрі Києва під загрозою опинилася пам’ятка архітектури — будинок із хлібною лавкою

"Будинок із хлібною лавкою" у Києві. Фото: Wikimedia

У Києві поблизу Золотих воріт розташована памʼятка архітектури "будинок із хлібною лавкою". Однак наразі вона під загрозою.

Про це повідомив кореспондент Олександр Саюн в ефірі День.LIVE.

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"Будинок із хлібною лавкою"

Відомо, що памʼятку архітектури побудували у 1860-х років у стилі класицизму. "Будинок із хлібною лавкою" охороняється державою та законом. Однак наразі він перебуває в аварійному стані, оскільки ремонтів давно не було.

Відомо, що протягом 2023–2024 років там проводили несанкціоновані внутрішні роботи, які ще більше пошкодили споруду.

Внаслідок цього Київська міська прокуратура вимагає провести до належного стану памʼятку архітектури, тому звернулась до суду через порушення законодавства.

Якщо роботи не будуть проведені, то забудовнику загрожують штрафи та примусова реставрація.

Крім того, у будівлі є потрощені вікна, які загрожують перехожим. Завдяки активістам частину вдалося законсервувати.

Всередині памʼятки архітектури виявили жінку, яка представилась охоронницею, а також робітники без документів. Вони не змогли відповісти, які роботи проводять в "будинку із хлібною лавкою".

Зазначимо, що на першому поверсі будівлі до 1877 року діяла хлібна лавка, тому споруда відома як "будинок із хлібною лавкою". Саме з такою назвою він внесений до реєстру пам'яток.

Нагадаємо, у Києві ексдиректора Департаменту соціальної та ветеранської політики взяли під варту через розкрадання 75 млн гривень.

Раніше прокурори оголосили підозру депутатці Київської ради, чий благодійний фонд завдав збитків у 300 тисяч гривень.