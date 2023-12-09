В центре Киева начали демонтаж памятника Щорсу

Демонтаж памятника Щорсу. Фото: КГГА

В Киеве утром 9 декабря коммунальщики приступили к демонтажу памятника Николаю Щорсу. Из-за этого возможно частичное перекрытие движения в центре столицы.

Об этом сообщает КГГА.

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Демонтаж памятника Щорсу

Накануне начала демонтажа находящегося в центре Киева памятника советскому деятелю с него был снят охранный статус.

Памятник Николаю Щорсу. Фото: КГГА

Для того чтобы демонтировать сложную конструкцию монумента, возможно временное частичное перекрытие движения по бульвару Тараса Шевченко.

Коммунальщики начали демонтаж памятника Николаю Щорсу. Фото: КГГА

Известно, что в дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.

Скриншот поста КГГА

Напомним, что 6 декабря в Киеве торжественно открыли экспозицию, посвященную Герою Украины Александру Мациевскому. Его расстреляли оккупанты после того, как он произнес: "Слава Украине!"

Также мы писали, что 18 ноября в Приморском районе Одессы демонтировали пьедестал, где стояла 85-мм зенитная пушка. Речь идет о памятнике возле Одесского лицея на Тенистой.