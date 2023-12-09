У центрі Києва розпочали демонтаж пам'ятника Щорсу

Демонтаж пам'ятника Щорсу. Фото: КМДА

У Києві вранці 9 грудня комунальники розпочали демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу. Через це можливе часткове перекриття руху в центрі столиці.

Про це повідомляє КМДА.

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Демонтаж пам'ятника Щорсу

Напередодні початку демонтажу пам'ятника радянському діячу, що знаходиться у центрі Києва, з нього було знято охоронний статус.

Пам'ятник Миколі Щорсу. Фото: КМДА

Для того, аби демонтувати складну конструкцію монумента можливе тимчасове часткове перекриття руху бульваром Тараса Шевченка.

Комунальники почали демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу. Фото: КМДА

Відомо, що надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

Скриншот допису КМДА

Нагадаємо, що 6 грудня у Києві урочисто відкрили експозицію, яка присвячена Герою України Олександру Мацієвському. Його розстріляли окупанти після того, як він промовив: "Слава Україні!"

Також ми писали, що 18 листопада у Приморському районі Одеси демонтували п'єдестал, де стояла 85-мм зенітна гармата. Йдеться про пам’ятник біля Одеського ліцею, що на Тінистій.