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В тоннеле столичного метро обнаружили трещины, которые ежедневно увеличивающиеся

21 декабря 2023 17:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В тоннеле столичного метро обнаружили трещины, которые ежедневно увеличивающиеся
Поезд в метро Киева. Фото: ukr.life
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

По состоянию на сегодняшний день продолжается экспертиза на закрытых станциях метро, чтобы выяснить причины аварийной ситуации. Неделей ранее специалисты обнаружили в железобетонной сборной оправе много трещин, состояние конструкции постепенно ухудшается.

Об этом сообщил директор национального научного центра "Институт экспертиз им. Бокариуса" Сергей Тюленев в эфире телемарафона.

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Результаты экспертизы

В рамках экспертизы хотят выяснить причины повреждений и аварийного состояния метрополитена. Обследование будет длиться 2-3 недели.

"Сейчас устанавливаются причины возникновения разрушений тоннеля метро. Выясняется, есть ли это нарушение при проектировании, при строительстве или при эксплуатации или из-за внешнего воздействия — строительство неподалеку от тоннеля метро и т.д.", — рассказал Тюленев.

Кроме того, что важно, на момент экспертизы 12 декабря специалисты обнаружили в железобетонной сборной оправе много трещин, в частности, сквозных. Через них вода с породой попадает в тоннель. Отмечают, через неделю состояние конструкций заметно ухудшилось.

"При обследовании объекта 19 декабря зафиксировано, что на разрушенных участках установлены временные разгружающие конструкции, техническое состояние тюбингов ухудшилось, возникли новые трещины, ширина раскрытия старых трещин постоянно увеличивается, у некоторых тюбингов наблюдается разрушение с отпаданием частиц конструкций, вода", — добавил Тюленев.

Закрытие метро

Напомним, КГГА сообщила, что в киевском метрополитене с 9 декабря остановят движение поездов на шести станциях "синей" ветки. Там будет проведен срочный ремонт перегонного тоннеля.

На 8 декабря уже остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". В то же время сообщили, что дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов.

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