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У тунелі столичного метро виявили тріщини, які щоденно збільшуються

21 грудня 2023 17:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У тунелі столичного метро виявили тріщини, які щоденно збільшуються
Потяг у метро Києва. Фото: ukr.life
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Станом на сьогодні триває експертиза на закритих станціях метро, щоб з'ясувати причини аварійної ситуації. Тижнем раніше фахівці виявили у залізобетонній збірній оправі багато тріщин, стан конструкції поступово погіршується. 

Про це повідомив директор національного наукового центру "Інститут експертиз ім. Бокаріуса" Сергій Тюлєнєв в ефірі телемарафону

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Результати експертизи

Наразі у рамках експертизи хочуть з'ясувати причини пошкоджень та аварійного стану метрополітену. Обстеження триватиме 2-3 тижні.

"Зараз встановлюються причини виникнення  руйнувань тунелю метро. З’ясовується, чи це порушення при проектуванні, при будівництві або при експлуатації, чи зовнішній вплив — будівництво неподалік тунелю метро тощо", — розповів Тюлєнєв.

Окрім цього, що важливо, на момент експертизи 12 грудня фахівці виявили у залізобетонній збірній оправі багато тріщин, зокрема наскрізних. Через них вода з породою потрапляє до тунелю. Наголошують, за тиждень стан конструкцій помітно погіршився. 

"При обстеженні об’єкта 19 грудня зафіксовано, що на зруйнованих ділянках встановлені тимчасові розвантажувальні конструкції, технічний стан тюбінгів погіршився, виникли нові тріщини, ширина розкриття старих тріщин постійно збільшується, у деяких тюбінгів спостерігається руйнування з відпаданням часток конструкцій, вода продовжує надходити до тунелю", — додав Тюлєнєв. 

Закриття метро

Нагадаємо, КМДА повідомила, що у київському метрополітені з 9 грудня зупинять рух поїздів на шести станціях "синьої" гілки. Там проведуть терміновий ремонт перегінного тунелю.

Станом на 8 грудня вже зупинили рух потягів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Водночас повідомили, що дублювальні маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин.

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