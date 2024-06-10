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В Вышгородском районе перекрыли один из мостов — в ОВА назвали объездные пути для автомобилей

10 июня 2024 16:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Перекрытие моста из-за аварийного состояния в селе Хотяновка Киевской области - объездные пути для транспорта
Перекрытый мост. Фото: Киевская ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В селе Хотяновка Вышгородского района Киевской области в понедельник, 10 июня, перекрыли движение по мосту. Теперь транспортные средства должны совершать объезд этого участка.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram.

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"Внимание! Движение по мосту в селе Хотяновка Вышгородского района перекрыто. Движение транспорта осуществляется в объезд", — говорится в сообщении.

В ОВА уточнили, что говорится об автомобильной дороге Р-69 Киев — Вышгород —Десна — Чернигов, причиной перекрытия которого является аварийное состояние.

Поэтому в целях безопасного и бесперебойного дорожного движения объезд будет осуществляться автомобильными дорогами:

  • О100805 /Киев — Вышгород — Десна — Чернигов/ — Ровжи;
  • С100820 /Киев — Вышгород — Десна — Чернигов/ — Лебедевка.

"Также будет возобновлено движение параллельной понтонной переправой рядом с поврежденным мостом", — отметили в администрации.

Там напомнили, что мост был поврежден во время боевых действий на территории Киевщины.

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Скриншот поста ОВА

Напомним, 24 мая городской голова Киева Виталий Кличко презентовал новый уникальный мост-волну. Он объединяет Оболонский остров и набережную и построен на деньги иностранных и украинских меценатов.

Также мы писали, что киевские мосты Метро и Патона признаны экспертами непригодными для эксплуатации.

мост
водители
Киевская область
дороги
автомобиль

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