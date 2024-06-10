Перекрытие моста из-за аварийного состояния в селе Хотяновка Киевской области - объездные пути для транспорта

В Вышгородском районе перекрыли один из мостов — в ОВА назвали объездные пути для автомобилей
В селе Хотяновка Вышгородского района Киевской области в понедельник, 10 июня, перекрыли движение по мосту. Теперь транспортные средства должны совершать объезд этого участка.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram.
Перекрытие моста в Вышгородском районе
"Внимание! Движение по мосту в селе Хотяновка Вышгородского района перекрыто. Движение транспорта осуществляется в объезд", — говорится в сообщении.
В ОВА уточнили, что говорится об автомобильной дороге Р-69 Киев — Вышгород —Десна — Чернигов, причиной перекрытия которого является аварийное состояние.
Поэтому в целях безопасного и бесперебойного дорожного движения объезд будет осуществляться автомобильными дорогами:
- О100805 /Киев — Вышгород — Десна — Чернигов/ — Ровжи;
- С100820 /Киев — Вышгород — Десна — Чернигов/ — Лебедевка.
"Также будет возобновлено движение параллельной понтонной переправой рядом с поврежденным мостом", — отметили в администрации.
Там напомнили, что мост был поврежден во время боевых действий на территории Киевщины.
Напомним, 24 мая городской голова Киева Виталий Кличко презентовал новый уникальный мост-волну. Он объединяет Оболонский остров и набережную и построен на деньги иностранных и украинских меценатов.
Также мы писали, что киевские мосты Метро и Патона признаны экспертами непригодными для эксплуатации.
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