Перекриття мосту через аварійний стан у селі Хотянівка на Київщині — об'їздні шляхи для транспорту

У Вишгородському районі перекрили один із мостів — в ОВА назвали об'їзні шляхи для автівок
У селі Хотянівка Вишгородського району Київської області у понеділок, 10 червня, перекрили рух мостом. Тепер транспортні засоби повинні здійснювати об'їзд цієї ділянки.
Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.
Перекриття мосту у Вишгородському районі
"Увага! Рух мостом в селі Хотянівка Вишгородського району перекрито. Рух транспорту здійснюється в об’їзд", — йдеться у повідомленні.
В ОВА уточнили, що йдеться про автомобільну дорогу Р-69 Київ — Вишгород — Десна — Чернігів, причиною перекриття якого є аварійний стан.
Тому з метою безпечного та безперебійного дорожнього руху об’їзд буде здійснюватися автомобільними дорогами:
- О100805 /Київ — Вишгород — Десна — Чернігів/ — Ровжі;
- С100820 /Київ — Вишгород — Десна -Чернігів/ — Лебедівка.
"Також буде відновлено рух паралельною понтонною переправою поряд з пошкодженим мостом", — зазначили в адміністрації.
Там нагадали, що міст був пошкоджений під час бойових дій на території Київщини.
Нагадаємо, 24 травня міський голова Києва Віталій Кличко презентував новий унікальний міст-хвилю. Він з'єднує Оболонський острів та набережну та побудований на гроші іноземних і українських меценатів.
Також ми писали, що київські мости Метро та Патона визнані експертами непридатними для експлуатації.
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