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У Вишгородському районі перекрили один із мостів — в ОВА назвали об'їзні шляхи для автівок

10 червня 2024 16:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Перекриття мосту через аварійний стан у селі Хотянівка на Київщині — об'їздні шляхи для транспорту
Перекритий міст. Фото: Київська ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У селі Хотянівка Вишгородського району Київської області у понеділок, 10 червня, перекрили рух мостом. Тепер транспортні засоби повинні здійснювати об'їзд цієї ділянки.

Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.

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Перекриття мосту у Вишгородському районі

"Увага! Рух мостом в селі Хотянівка Вишгородського району перекрито. Рух транспорту здійснюється в об’їзд", — йдеться у повідомленні.

В ОВА уточнили, що йдеться про автомобільну дорогу Р-69 Київ — Вишгород — Десна — Чернігів, причиною перекриття якого є аварійний стан. 

Тому з метою безпечного та безперебійного дорожнього руху об’їзд буде здійснюватися автомобільними дорогами:

  • О100805 /Київ — Вишгород — Десна — Чернігів/ — Ровжі;
  • С100820 /Київ — Вишгород — Десна -Чернігів/ — Лебедівка. 

"Також буде відновлено рух паралельною понтонною переправою поряд з пошкодженим мостом", — зазначили в адміністрації.

Там нагадали, що міст був пошкоджений під час бойових дій на території Київщини.

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Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, 24 травня міський голова Києва Віталій Кличко презентував новий унікальний міст-хвилю. Він з'єднує Оболонський острів та набережну та побудований на гроші іноземних і українських меценатів.

Також ми писали, що київські мости Метро та Патона визнані експертами непридатними для експлуатації. 

міст
водії
Київська область
дороги
автомобіль

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