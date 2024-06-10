Перекриття мосту через аварійний стан у селі Хотянівка на Київщині — об'їздні шляхи для транспорту

Перекритий міст. Фото: Київська ОВА

У селі Хотянівка Вишгородського району Київської області у понеділок, 10 червня, перекрили рух мостом. Тепер транспортні засоби повинні здійснювати об'їзд цієї ділянки.

Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.

Читайте також:

Перекриття мосту у Вишгородському районі

"Увага! Рух мостом в селі Хотянівка Вишгородського району перекрито. Рух транспорту здійснюється в об’їзд", — йдеться у повідомленні.

В ОВА уточнили, що йдеться про автомобільну дорогу Р-69 Київ — Вишгород — Десна — Чернігів, причиною перекриття якого є аварійний стан.

Тому з метою безпечного та безперебійного дорожнього руху об’їзд буде здійснюватися автомобільними дорогами:

О100805 /Київ — Вишгород — Десна — Чернігів/ — Ровжі;

С100820 /Київ — Вишгород — Десна -Чернігів/ — Лебедівка.

"Також буде відновлено рух паралельною понтонною переправою поряд з пошкодженим мостом", — зазначили в адміністрації.

Там нагадали, що міст був пошкоджений під час бойових дій на території Київщини.

Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, 24 травня міський голова Києва Віталій Кличко презентував новий унікальний міст-хвилю. Він з'єднує Оболонський острів та набережну та побудований на гроші іноземних і українських меценатів.

Також ми писали, що київські мости Метро та Патона визнані експертами непридатними для експлуатації.