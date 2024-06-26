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У задержанных в Киеве наркодилеров изъяли наркотических веществ на 4 млн грн

26 июня 2024 17:41
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Задержание подозреваемых в торговле кокаином в Киеве — в полиции показали видео
Задержание подозреваемых в торговле наркотиками в Киеве. Фото: скриншот с видео
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

В Киеве задержали квартет наркодилеров, наладивших в столице сбыт кокаина. У подозреваемых изъяли "товар" стоимостью около 4 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в среду, 26 июня.

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Четверо жителей Киевщины подозреваются в торговле кокаином. Фото: полиция Киева

Механизм работы наркокартеля

По данным полиции, члены преступной группы — трое мужчин и женщина, жители Киева и Киевской области — наладили сбыт кокаина на территории столицы.

"56-летняя женщина и 54-летний мужчина обеспечивали поставки кокаина в столицу и передавали своим сообщникам — двум мужчинам, 1968 и 1970 г. р. Они обеспечивали непосредственный сбыт наркотика как оптовыми партиями, так и в розницу. Фигурантов задержали во время сбыта очередной партии кокаина, однако, один из них, поняв, что его разоблачили, пытался скрыться на собственном автомобиле, однако правоохранители догнали его и задержали", — рассказал начальник Шевченковского управления полиции Игорь Падюк. 

У задержанных в Киеве наркодилеров изъяли наркотических веществ на 4 млн грн - фото 2
Изъято у задержанных за торговлю наркотиками. Фото: полиция Киева

Что нашли у задержанных

Во время серии обысков у задержанных изъяли полкилограмма кокаина, гранату с запалом, деньги и три автомобиля. Как отметили правоохранители, ориентировочная стоимость изъятого наркотика по ценам "черного" рынка — 4 млн гривен. 

Фигурантам сообщено о подозрениях в незаконном приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств и незаконном обращении с боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция по самой тяжкой статье — до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

У задержанных в Киеве наркодилеров изъяли наркотических веществ на 4 млн грн - фото 3
Вещественные доказательства. Фото: полиция Киева

Напомним, в Одессе разоблачили мужчину, который пытался наладить сбыт наркотиков и психотропных веществ: подозреваемого задержали у почты, когда он получил посылку с товаром.

Также в Киеве правоохранители столичного метрополитена задержали 19-летнего наркодилера, у которого изъяли 19 свертков с наркотиками.

Перед этим в столице задержали троих мужчин: один выращивал коноплю, а двое его подельников изготовляли и сбывали наркотическое вещество.

Киев
наркотики
полиция
наркоторговля
Киевская область
подозрение
преступление

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