Убийство пожилой пары и внука с дроном РФ под Киевом: последствия
Российские оккупанты в ночь на 8 августа подвергли Киевскую область массированной атаке. В частности, вражеский дрон убил дедушку, бабушку и их трехлетнего внука в селе Пуховка. Беспилотник попал в обычный частный дом.
На месте российского обстрела в воскресенье, 10 августа, побывал журналист Новини.LIVE Александр Саюн.
Российский обстрел Киевской области 8 августа
В результате атаки ранения получили четверо человек, среди них — родители погибшего мальчика и его старший брат.
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что это был обычный жилой дом. По его словам, россияне не могли этого не знать.
В частности, среди погибших — директор Киевского лицея № 124 "Спасский" Галина Кучер.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, в ночь на 8 августа российские оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру в Киевской области. В частности, под массированным обстрелом оказался Броварской район.
Кроме того, в ночь на 8 августа противник наносил удары по Киеву. В результате ракетной атаки погиб человек, тело которого обнаружили во время ликвидации последствий. Также ранения получили четверо киевлян.
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