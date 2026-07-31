Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Убийство врача в Киеве: подозреваемого взяли под стражу без залога

Убийство врача в Киеве: подозреваемого взяли под стражу без залога

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 16:37
Убийство врача во время ВВК — подозреваемого взяли под стражу
Задержанный в зале суда. Фото: Нацполиция

В Киеве суд избрал меру пресечения в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве врача-хирурга во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Подозреваемого поместили под стражу без права освобождения под залог.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киева.

Меры пресечения для подозреваемого в убийстве

По данным правоохранителей, следователи Подольского управления полиции задержали 31-летнего мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по пункту 8 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство лица в связи с исполнением им служебных обязанностей.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Отмечается, что Подольский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователей и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Читайте также:

Что предшествовало

Как писали Новини.LIVE, в Киеве во время прохождения ВВК мужчина с ножом смертельно ранил врача. Нападающего задержали правоохранители, а по факту преступления возбудили уголовное дело.

За содеянное ему может грозить пожизненное лишение свободы. Мужчине уже сообщили о подозрении.

Киев убийство врачи ВВК
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации