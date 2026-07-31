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Головна Київ Вбивство лікарки у Києві: підозрюваного взяли під варту без застави

Вбивство лікарки у Києві: підозрюваного взяли під варту без застави

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 16:37
Вбивство лікарки під час ВЛК — підозрюваного взяли під варту
Затриманий у залі суду. Фото: Нацполіція

У Києві суд обрав запобіжний захід чоловіку, якого підозрюють у вбивстві лікарки-хірурга під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Підозрюваного взяли під варту без права внесення застави.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на поліцію Києва. 

Запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві

За даними правоохоронців, слідчі Подільського управління поліції затримали 31-річного чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за пунктом 8 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство особи у зв'язку з виконанням нею службового обов'язку.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Зазначається, що Подільський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчих та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Що передувало

Як писали Новини.LIVE, у Києві під час проходження ВЛК чоловік із ножем смертельно поранив лікарку. Нападника затримали правоохоронці, а за фактом злочину розпочали кримінальне провадження.

За скоєне йому може загрожувати довічне позбавлення волі. Чоловіку вже повідомили про підозру.

Київ вбивство лікарі ВЛК
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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