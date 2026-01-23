Видео
Главная Киев Убытков на 3 млн — в Киеве раскрыли схему на закупке генераторов

Дата публикации 23 января 2026 13:02
В Киеве разоблачили масштабную схему на закупке генераторов
Разоблачение участников преступной схемы. Фото: Прокуратура Украины

В Киеве разоблачили масштабную схему на закупке генераторов для учебных заведений. Убытки составляют около 3,4 млн гривен.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры в пятницу, 23 января.

Деньги, которыми завладели участники схемы, фото: Прокуратура Украины

В Киеве разоблачили схему хищения средств на генераторах

По данным прокуратуры, в 2022 году управление образования Днепровской РГА провело две закупки и приобрело генераторы для укрытий в образовательных учреждениях по завышенным ценам.

Согласно выводам экспертов, стоимость приобретенных генераторов завысили почти на 3,4 млн грн.

Один из предпринимателей выиграл тендер, другой — подыскивал генераторы на рынке, чтобы поставить управлению образования, еще двое помогали выводить полученные средства и подписывали документы. Начальница отдела управления образования, которая организовывала закупку помогала подозреваемым.

Как выяснилось, мощность приобретенных генераторов в три раза меньше, чем их паспортные характеристики. Зато стоили они значительно дороже рыночных аналогов.

В августе 2025 года 5 лицам было сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами и пособничестве завладению деньгами, совершенном повторно, в условиях военного положения, в особо крупных размерах.

Действия всех пятерых подозреваемых — предпринимателей и чиновницы управления образования квалифицированы как завладение бюджетными деньгами в составе организованной группы.

Четверо подозреваемых, среди которых и начальница отдела управления образования Днепровской РГА, объявлены в розыск.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, что недавно НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему в Государственной пограничной службе Украины.

Ранее мы информировали, что в Киеве руководитель подрядной организации разворовал средства на ремонте укрытий в общежитиях университета.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
