Головна Київ Збитків на 3 млн — у Києві викрили схему на закупівлі генераторів

Збитків на 3 млн — у Києві викрили схему на закупівлі генераторів

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 13:02
У Києві викрили масштабну схему на закупівлі генераторів
Викриття учасників злочинної схеми. Фото: Прокуратура України

У Києві викрили масштабну схему на закупівлі генераторів для закладів освіти. Збитки становлять близько 3,4 млн гривень.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури у п'ятницю, 23 січня.

Читайте також:
У Києві викрили схему розкрадання грошей на генераторах
Гроші, якими заволоділи учасники схеми. Фото: Прокуратура України

У Києві викрили схему розкрадання коштів на генераторах

За даними прокуратури, у 2022 році управління освіти Дніпровської РДА провело дві закупівлі та придбало генератори для укриттів в освітніх закладах за завищеними цінами.

Згідно з висновками експертів, вартість придбаних генераторів завищили на майже 3,4 млн грн.

Один з підприємців виграв тендер, інший — підшуковував генератори на ринку, щоб поставити управлінню освіти, ще двоє допомагали виводити отримані кошти та підписували документи. Начальниця відділу управління освіти, яка організовувала закупівлю допомагала підозрюваним.

Як з'ясувалося, потужність придбаних генераторів в три рази менша, ніж їх паспортні характеристики. Натомість коштували вони значно дорожче ринкових аналогів.

У серпні 2025 року 5 особам було повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами та пособництві заволодінню грошима, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Дії усіх п’ятьох підозрюваних — підприємців та посадовиці управління освіти кваліфіковано як заволодіння бюджетними грошима у складі організованої групи.

Четверо підозрюваних, серед яких і начальниця відділу управління освіти Дніпровської РДА, оголошені у розшук.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що нещодавно НАБУ та САП викрили корупційну схему в Державній прикордонній службі України.

Раніше ми інформували, що у Києві керівник підрядної організації розікрав кошти на ремонті укриттів в гуртожитках університету.

Київ корупція гроші прокуратура розслідування генератори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
