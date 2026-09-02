Россия нанесла удар по Киевскому университету пищевых технологий: последствия

Последствия удара РФ по Национальному университету пищевых технологий в Киеве 2 сентября 2026 года. Фото: Андрей Бутенко/Facebook

Днем 2 сентября российские войска атаковали Национальный университет пищевых технологий в Киеве. В результате удара были повреждены здания университета, некоторые корпуса получили значительные разрушения. Среди студентов и преподавателей университета пострадавших нет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение министра образования и науки Украины Андрея Бутенко.

Реклама

Последствия атаки РФ на университет в Киеве 2 сентября 2026 года. Фото: Андрей Бутенко/Facebook

Россияне нанесли удар по университету в Киеве

По информации министра образования Андрея Бутенко, в результате удара были повреждены здания университета, однако среди студентов и преподавателей пострадавших нет.

Глава МОН также поблагодарил руководство и сотрудников учебного заведения, которые организовали образовательный процесс с учетом всех рисков безопасности. Он подчеркнул, что российская атака произошла уже на второй день нового учебного года, а удар по учебному заведению представляет угрозу прежде всего для людей, которые там учатся, преподают и работают.

"Сегодня днём Россия нанесла удар по Национальному университету пищевых технологий. Повреждены здания университета. Среди студентов и преподавателей пострадавших нет.

Читайте также:

Благодарю руководство и сотрудников учебного заведения, которые организовали образовательный процесс с учетом всех рисков безопасности. Только вчера начался новый учебный год. И уже на второй день враг подло атакует университет", — отметил Бутенко.

На кафедре иностранных языков профессионального направления НУХТ также сообщили, что некоторые корпуса университета подверглись значительным разрушениям.

Скриншот сообщения министра образования Украины Андрея Бутенко/Facebook

Атака РФ на Киев 2 сентября: число пострадавших растет

Российская атака днем 2 сентября привела к повреждению гражданской инфраструктуры в нескольких районах столицы. По состоянию на 14:00 правоохранители сообщали о девяти пострадавших, а по состоянию на 16:10 их число возросло до 11 человек.

В результате атаки российских беспилотников повреждено здание одного из университетов, пять жилых домов, детский сад и склады.

Последствия атаки зафиксированы в Голосеевском, Святошинском и Шевченковском районах столицы.

Новини.LIVE сообщали, что в результате российских атак на Киевскую область 1 сентября пострадали три человека, среди них — ребенок. В Бучанском и Броварском районах повреждены частные дома, складские помещения и автомобили, возникли пожары. Во время утренней атаки 2 сентября еще двое человек получили осколочные ранения, им оказывается медицинская помощь.

Новини.LIVE также писали, что военный аналитик Алексей Гетьман прогнозирует, что регулярные дневные атаки РФ на Киев могут полностью прекратиться уже через две-три недели. По его мнению, для этого Украине необходимо наносить мощные симметричные удары по объектам на территории России. Гетман также сообщил, что четыре новейших средства противодействия дронам уже прошли испытания и в ближайшее время должны помочь сбивать большое количество вражеских дронов.