Удар по Киеву: десятки детей пришли с цветами к разрушенному дому
В Дарницком районе Киева 15 мая закончились поисково-спасательные работы. В результате вражеского удара 14 мая погибли 24 человека, среди них - трое детей. Сегодня на место удара пришли десятки молодежи с цветами.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн с места происшествия.
Удар по дому в Киеве
После окончания спасательно-поисковой операции в Дарницком районе десятки детей пришли на место атаки. Они кладут цветы и игрушки возле разрушенного дома.
На месте также положили альбомы с фотографиями, которые нашли во время разборов завалов. Известно, что во время массированного удара 14 мая Россия убила 24 человека, среди которых трое детей. Еще 48 человек получили ранения.
Отметим, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский также почтил память погибших от обстрела в Киеве. 15 мая в столице объявлен День траура.
