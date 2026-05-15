Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Удар по Киеву: десятки детей пришли с цветами к разрушенному дому

Удар по Киеву: десятки детей пришли с цветами к разрушенному дому

Ua ru
Дата публикации 15 мая 2026 14:01
Удар по Киеву: десятки детей пришли с цветами к разрушенному дому
Дети кладут цветы возле разрушенного дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Дарницком районе Киева 15 мая закончились поисково-спасательные работы. В результате вражеского удара 14 мая погибли 24 человека, среди них - трое детей. Сегодня на место удара пришли десятки молодежи с цветами.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн с места происшествия.

Удар по дому в Киеве

После окончания спасательно-поисковой операции в Дарницком районе десятки детей пришли на место атаки. Они кладут цветы и игрушки возле разрушенного дома.

Удар по Дарницькому районі 14 травня
Цветы и игрушки возле разрушенного дома. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Києва 14 травня
Цветы и игрушки на месте удара. Фото: Новини.LIVE
Атака на Дарницький район Києва 14 травня
Молодежь кладет цветы возле разрушенного дома. Фото: Новини.LIVE
Удар по будинку в Києві 14 травня
Молодежь чтит память погибших в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Зруйнований будинок в Києві
Возложение цветов возле разрушенного дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Вшанування пам'яті загиблих у Києві
Возложение цветов возле разрушенного дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На месте также положили альбомы с фотографиями, которые нашли во время разборов завалов. Известно, что во время массированного удара 14 мая Россия убила 24 человека, среди которых трое детей. Еще 48 человек получили ранения.

Отметим, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский также почтил память погибших от обстрела в Киеве. 15 мая в столице объявлен День траура.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, в Киеве ракета РФ разрушила дом, где были дети погибшего воина. Однако одна из дочерей бойца погибла.

Также мы писали, что в результате российского удара погиб известный украинский экс-хоккеист Юрий Орлов. Вместе с ним погибла и его девушка.

Киев обстрелы жертвы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации