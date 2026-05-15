Удар по Києву: десятки дітей прийшли з квітами до зруйнованого будинку

Діти кладуть квіти біля зруйнованого будинку в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Дарницькому районі Києва 15 травня закінчилися пошуково-рятувальні роботи. Внаслідок ворожого удару 14 травня загинули 24 людини, серед них — троє дітей. Сьогодні на місце удару прийшли десятки молоді з квітами.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн з місця події.

Удар по будинку в Києві

Після закінчення рятувально-пошукової операції у Дарницькому районі десятки дітей прийшли на місце атаки. Вони кладуть квіти та іграшки біля зруйнованого будинку.

Квіти та іграшки біля зруйнованого будинку. Фото: Новини.LIVE

Квіти та іграшки на місці удару. Фото: Новини.LIVE

Молодь кладе квіти біля зруйнованого будинку. Фото: Новини.LIVE

Молодь вшановує пам'ять загиблих у Києві. Фото: Новини.LIVE

Покладання квітів біля зруйнованого будинку у Києві. Фото: Новини.LIVE

Покладання квітів біля зруйнованого будинку у Києві. Фото: Новини.LIVE

На місці також поклали альбоми з фотографіями, які знайшли під час розборів завалів. Наразі відомо, що під час масованого удару 14 травня Росія вбила 24 людей, серед яких троє дітей. Ще 48 осіб отримали поранення.

Зазначимо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський також вшанував пам'ять загиблих від обстрілу в Києві. 15 травня в столиці оголошено День жалоби.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, у Києві ракета РФ зруйнувала будинок, де були діти загиблого воїна. Однак із доньок бійця загинула.

Також ми писали, що в результаті російського удару загинув відомий українький ексхокеїст Юрій Орлов. Разом із ним загинула і його дівчина.