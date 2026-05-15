Удар по Києву: десятки дітей прийшли з квітами до зруйнованого будинку
У Дарницькому районі Києва 15 травня закінчилися пошуково-рятувальні роботи. Внаслідок ворожого удару 14 травня загинули 24 людини, серед них — троє дітей. Сьогодні на місце удару прийшли десятки молоді з квітами.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн з місця події.
Удар по будинку в Києві
Після закінчення рятувально-пошукової операції у Дарницькому районі десятки дітей прийшли на місце атаки. Вони кладуть квіти та іграшки біля зруйнованого будинку.
На місці також поклали альбоми з фотографіями, які знайшли під час розборів завалів. Наразі відомо, що під час масованого удару 14 травня Росія вбила 24 людей, серед яких троє дітей. Ще 48 осіб отримали поранення.
Зазначимо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський також вшанував пам'ять загиблих від обстрілу в Києві. 15 травня в столиці оголошено День жалоби.
