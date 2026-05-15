Длилась более 28 часов: в Киеве завершилась поисково-спасательная операция

Дата публикации 15 мая 2026 09:05
Длилась более 28 часов: в Киеве завершилась поисково-спасательная операция
Разрушенный дом в Киеве. Фото: ГСЧС

В Дарницком районе Киева 15 мая завершилась спасательно-поисковая операция. Работы продолжались более 28 часов. Сейчас подтверждена гибель 24 человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС.

Поисково-спасательные работы в Киеве

Во время работ спасатели разобрали более3000 кубических метров разрушенной конструкции дома. Известно огибели 24 человек, среди них — три человека. Еще 48 человек получили ранения.

Обстріл Дарницького района Києва
Разрушенный дом после обстрелов в Киеве. Фото: ГСЧС

"Почти 400 человек получили помощь от психологов ГСЧС и Нацполиции, которые на месте трагедии консультировали и поддерживали пострадавших и их близких. Подразделения ГСЧС перешли к аварийно-восстановительным работам", — говорится в сообщении.

Сегодня в Киеве объявлен День траура по погибшим в результате массированной атаки России 14 мая. В ГСЧС подчеркнули, что это тяжелая потеря для города и для всей страны.

Как писали Новини.LIVE, 14 мая в Киеве по дому было попадание ракеты Х-101. Владимир Зеленский рассказал, что уничтожила подъезд с первого по девятый этаж.

Отметим, что ракета РФ разрушила дом, где были дети погибшего воина. Одна его дочь погибла.

Киев обстрелы война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
