Последствия удара по Киеву 25 ноября - как столица оправляется

Киев постепенно приходит в себя после массированной российской атаки, произошедшей 25 ноября. Столица продолжает ликвидировать последствия комбинированного ракетно-дронового удара, который стал одним из самых мощных за последнее время.

Последствия удара по Киеву

По информации Воздушных сил, Россия выпустила по Украине 486 средств воздушного нападения — от различных типов ударных дронов до крылатых и баллистических ракет "Искандер", "Калибр" и аэробаллистических "Кинжал". Несмотря на интенсивность атаки, украинская ПВО смогла сбить подавляющее большинство целей, однако обломки и отдельные попадания вызвали разрушения в разных частях города.

Повреждения зафиксированы по меньшей мере в 13 локациях в Голосеевском, Святошинском, Печерском, Деснянском, Дарницком и Днепровском районах. Самые тяжелые последствия — в Днепровском, где ракета попала в девятиэтажный жилой дом. Огонь охватил квартиры с 5-го по 8-й этажи, на место сразу прибыли спасатели.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о семи погибших и более двадцати раненых. Более шестидесяти человек получили психологическую помощь на месте. К ликвидации последствий были привлечены 177 спасателей и 42 единицы техники.

Поисково-спасательная фаза уже завершена. Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы: коммунальщики разбирают завалы, заклеивают выбитые окна защитной пленкой и временно закрывают поврежденные проемы фанерой. К уборке активно присоединяются жители дома, которые вместе с коммунальными службами помогают восстанавливать свой дом после удара.

Напомним, в результате российского обстрела Киева в ночь на 25 ноября погибли семь человек.

В частности, среди жертв есть известный бутафор и художник-декоратор Вадим Тупчий, который создавал носы для "Шоу долгоносиков".