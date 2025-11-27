Наслідки удару по Києву 25 листопада - як столиця оговтується

Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС

Київ поступово оговтується після масованої російської атаки, що сталася 25 листопада. Столиця продовжує ліквідовувати наслідки комбінованого ракетно-дронового удару, який став одним із найпотужніших за останній час.

Про це повідомив кореспондент Олександр Саюн в ефірі День.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Наслідки удару по Києву

За інформацією Повітряних сил, Росія випустила по Україні 486 засобів повітряного нападу — від різних типів ударних дронів до крилатих і балістичних ракет "Іскандер", "Калібр" та аеробалістичних "Кинджал". Попри інтенсивність атаки, українська ППО змогла збити переважну більшість цілей, однак уламки та окремі влучання спричинили руйнування в різних частинах міста.

Пошкодження зафіксовано щонайменше у 13 локаціях у Голосіївському, Святошинському, Печерському, Деснянському, Дарницькому та Дніпровському районах. Найважчі наслідки — у Дніпровському, де ракета влучила у дев’ятиповерховий житловий будинок. Вогонь охопив квартири з 5-го по 8-й поверхи, на місце одразу прибули рятувальники.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про сімох загиблих та понад двадцять поранених. Більше ніж шістдесят людей отримали психологічну допомогу на місці. До ліквідації наслідків були залучені 177 рятувальників та 42 одиниці техніки.

Пошуково-рятувальну фазу вже завершено. Нині тривають аварійно-відновлювальні роботи: комунальники розбирають завали, заклеюють вибиті вікна захисною плівкою та тимчасово закривають пошкоджені отвори фанерою. До прибирання активно долучаються мешканці будинку, які разом із комунальними службами допомагають відновлювати свій дім після удару.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Києва у ніч проти 25 листопада загинули семеро людей.

Зокрема, серед жертв є відомий бутафор та художник-декоратор Вадим Тупчій, який створював носи для "Шоу довгоносиків".