Удар по Киеву 29 декабря — погиб еще один человек

Последствия обстрелов Киева 29 декабря. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В результате ракетного удара по Киеву 29 декабря погиб еще один человек. На данный момент известно о 30 погибших и 29 раненых.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КМВА).

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В КМВА рассказали, что в больнице, от полученных травм в результате обстрела 29 декабря 2023 года погиб еще один человек. Всего известно, что из-за ракетного удара в тот день погибли 30 человек, еще 29 получили ранения. —

Обстрел Киева 29 декабря: что известно

В тот день РФ выпустила по Украине 158 воздушных целей. Речь идет о "шахедах" и всех ракетах, которые россияне имеют в своем арсенале, кроме "Калибров". В общем, чтобы нанести такой массированный удар, Россия потратила не менее 1,273 млрд долларов.

В результате ракетной атаки в Киеве есть падение обломков в двух районах города. Также начался пожар. В Нацполиции рассказали, что в общей сложности повреждено 47 частных домов, 39 автомобилей, больница и санаторий, девять многоквартирных домов, два административных здания, хозяйственные постройки, СТО, гаражный кооператив, АЗС, складское помещение, школу, церковь, ТРЦ, роддом.

Напомним, российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по столице 2 января. В результате падения обломков ракет зафиксировано попадание в гражданские объекты города, среди которых многоэтажки и нежилые застройки.

В МВД рассказали, что после вражеских ударов по Киеву пострадали 52 человека, еще два человека погибли.