Удар по Києву 29 грудня — загинула ще одна людина

Наслідки обстрілу Києва 29 грудня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Внаслідок ракетного удару по Києву 29 грудня загинула ще одна людина. Станом на зараз відомо про 30 загиблих та 29 поранених.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

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У КМВА розповіли, що в лікарні, від отриманих травм внаслідок обстрілу 29 грудня 2023 загинула ще одна особа. Загалом відомо, що через ракетний удар того дня загинуло 30 людей, ще 29 отримали поранення.

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Обстріл Києва 29 грудня: що відомо

Того дня РФ випустила по Україні 158 повітряних цілей. Йдеться про "шахеди" та всі ракети, які росіяни мають у своєму арсеналі, окрім "Калібрів". Загалом, аби завдати такого масованого удару, Росія витратила щонайменше 1,273 млрд доларів.

Внаслідок ракетної атаки, у Києві є падіння уламків у двох районах міста. Також розпочалась пожежа. У Нацполіції розповіли, що загалом пошкоджено 47 приватних будинків, 39 автомобілів, лікарня та санаторій, дев'ять багатоквартирних будинків, дві адміністративні будівлі, господарчі споруди, СТО, гаражний кооператив, АЗС, складське приміщення, школу, церкву, ТРЦ, пологовий будинок.

Нагадаємо, російські окупанти знову завдали ракетного удару по столиці 2 січня. Внаслідок падіння уламків ракет зафіксовано влучання в цивільні об'єкти міста, серед яких багатоповерхівки та нежитлові забудови.

У МВС розповіли, що після ворожих ударів по Києву постраждали 52 людини, ще дві людини загинули.