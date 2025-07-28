Обстрел Киева 28 июля — как выглядит поврежденный дом

Удар по Киеву — как выглядят квартиры в поврежденном доме
Российские войска в ночь на 28 июля нанесли удар по Киеву. В результате атаки повреждена многоэтажка, а среди раненых есть трехлетний ребенок.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Обстрелы Киева 28 июля
Глава КГВА Тимур Ткаченко рассказывал, что в Дарницком районе Киева в результате обстрелов поврежден многоэтажный жилой дом.
Один из жителей многоэтажки показал свою поврежденную квартиру и рассказал, что на момент удара был в подъезде. По его словам, он сразу пошел прятаться, когда услышал взрывы.
Как известно, в результате вражеской атаки в столице пострадали восемь человек, среди которых есть трехлетний ребенок. Четырех из них госпитализировали в больницу и оказывают всю необходимую помощь.
Напомним, ночью 28 июля в Киеве раздавались громкие взрывы. Российская армия атаковала столицу дронами.
Известно, что в результате атаки есть пострадавшие, они жители многоэтажного жилого дома, где взрывной волной в одном из подъездов были повреждены окна.
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