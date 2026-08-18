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Головна Київ Удар по Книжковому ринку в Києві: підприємець утратив усе

Удар по Книжковому ринку в Києві: підприємець утратив усе

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2026 02:24
Підприємець Володимир через обстріл Києва 16 серпня 2026 року зазнав збитків на 300 тис грн
Пожежа на книжковому ринку в Києві ночі 16 серпня 2026 року. Фото: ДСНС Києва

У ніч проти неділі, 16 серпня, унаслідок російського обстрілу згоріли павільйони на книжковому ринку. Вогонь охопив понад дві тисячі квадратних метрів торговельної території. Підприємець Володимир, який пропрацював на ринку 17 років, зазнав збитків на суму близько 300 тисяч гривень.

Про це чоловік повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Підприємець утратив усе 

За словами Володимира, про пожежу він дізнався близько 05:00, а на місце приїхав приблизно о 07:30. У його павільйоні згоріли шкільні книжки, PlayStation 4, PlayStation 3, Blu-ray диски. Ані альтернативного бізнесу, ані додаткового джерела доходу в чоловіка немає. 

"З чого починати — як не знаю, на жаль", — зазначив Володимир.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Київську МВА повідомляв, що вночі 16 серпня в Києві лунали вибухи. Столиця опинилася під ударом балістики. Зафіксували пошкодження Голосіївському та Оболонському районах.

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Також Новини.LIVE писав, що в ніч проти 16 серпня окупанти вщент знищили книжковий ринок біля "Почайної" в Оболонському районі. Вогонь охопив понад дві тисячі квадратних метрів торговельної території. Масштаб збитків настільки колосальний, що підприємці не розуміють, як відновити власну справу.

книги обстріли підприємці війна в Україні атака
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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