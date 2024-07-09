Ракеты уничтожили два корпуса Охматдета 8 июля

Последствия удара. Фото: ГСЧС Киева

Российские захватчики в понедельник, 8 июля, нанесли ракетный удар по детскому медицинскому учреждению "Охматдет" в Киеве. В результате атаки погиб врач и трое детей.



Об этом заявила председатель Совета Общественного союза "Орфанні захворювання України" Татьяна Кулеша в эфире КИЇВ24.

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Кулеша рассказала, что во время обстрела вместе с коллегами находилась в больнице.



"Где-то с полгода назад мы открыли центр помощи пациентам с редкими болезнями "Орфанний центр". К сожалению, он полностью разрушен", — сказала она.

Председатель Совета Общественного союза подчеркнула, что это был целенаправленный удар оккупантов по медицинскому учреждению.

"Он пришелся по одному из трехэтажных корпусов, где находились дети, отделения токсикологии", — отметила она.

Сейчас известно о погибшем враче и троих детях. Были полностью разрушены два корпуса и пострадал главный корпус "Охматдета".



Напомним, из-за российского удара по Охматдету были сильно повреждены корпуса медучреждения, включая только построенные отделения и единственную в стране онкогематологическую лабораторию.

Также мы писали, что по состоянию на утро 9 июля известно о 27 погибших и 117 раненых.