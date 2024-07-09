Ракети знищили два корпуси Охматдиту 8 липня

Наслідки удару. Фото: ДСНС Києва

Російські загарбники у понеділок, 8 липня, завдали ракетного удару по дитячому медичному закладу "Охматдит" у Києві. Внаслідок атаки загинула лікарка та троє дітей.



Про це заявила голова Ради Громадської спілки "Орфанні захворювання України" Тетяна Кулеша в ефірі КИЇВ24.

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Кулеша розповіла, що під час обстрілу разом з колегами перебувала у лікарні.



"Десь з пів року тому ми відкрили центр допомоги пацієнтам з рідкісними хворобами "Орфанний центр". На превеликий жаль, він повністю зруйнований", — сказала вона.

Голова Ради Громадської спілки наголосила, що це був цілеспрямований удар окупантів по медичному закладу.

"Він прийшовся по одному з триповерхових корпусів, де знаходилися діти, відділення токсикології", — зауважила вона.

Наразі відомо про загиблу лікарку та трьох дітей. Було повністю зруйновано два корпуси й постраждав головний корпус "Охматдиту".



Нагадаємо, через російський удар по Охматдиту було сильно пошкоджено корпуси медзакладу, включаючи новозбудовані відділення і єдину в країні онкогематологічну лабораторію.

Також ми писали, що станом на ранок 9 липня відомо про 27 загиблих та 117 поранених.