Ракети знищили два корпуси Охматдиту 8 липня

Удар по Охматдиту — в медзакладі повністю зруйновані два корпуси
Російські загарбники у понеділок, 8 липня, завдали ракетного удару по дитячому медичному закладу "Охматдит" у Києві. Внаслідок атаки загинула лікарка та троє дітей.
Про це заявила голова Ради Громадської спілки "Орфанні захворювання України" Тетяна Кулеша в ефірі КИЇВ24.
Ракетний удар по Охматдиту 8 липня
Кулеша розповіла, що під час обстрілу разом з колегами перебувала у лікарні.
"Десь з пів року тому ми відкрили центр допомоги пацієнтам з рідкісними хворобами "Орфанний центр". На превеликий жаль, він повністю зруйнований", — сказала вона.
Голова Ради Громадської спілки наголосила, що це був цілеспрямований удар окупантів по медичному закладу.
"Він прийшовся по одному з триповерхових корпусів, де знаходилися діти, відділення токсикології", — зауважила вона.
Наразі відомо про загиблу лікарку та трьох дітей. Було повністю зруйновано два корпуси й постраждав головний корпус "Охматдиту".
Нагадаємо, через російський удар по Охматдиту було сильно пошкоджено корпуси медзакладу, включаючи новозбудовані відділення і єдину в країні онкогематологічну лабораторію.
Також ми писали, що станом на ранок 9 липня відомо про 27 загиблих та 117 поранених.
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