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Удар по Охматдиту — в медзакладі повністю зруйновані два корпуси

9 липня 2024 10:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ракети знищили два корпуси Охматдиту 8 липня
Наслідки удару. Фото: ДСНС Києва
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники у понеділок, 8 липня, завдали ракетного удару по дитячому медичному закладу "Охматдит" у Києві. Внаслідок атаки загинула лікарка та троє дітей. 

Про це заявила голова Ради Громадської спілки "Орфанні захворювання України" Тетяна Кулеша в ефірі КИЇВ24.

 

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Кулеша розповіла, що під час обстрілу разом з колегами перебувала у лікарні.

"Десь з пів року тому ми відкрили центр допомоги пацієнтам з рідкісними хворобами "Орфанний центр". На превеликий жаль, він повністю зруйнований", — сказала вона.  

Голова Ради Громадської спілки наголосила, що це був цілеспрямований удар окупантів по медичному закладу. 

"Він прийшовся по одному з триповерхових корпусів, де знаходилися діти, відділення токсикології", — зауважила вона. 

Наразі відомо про загиблу лікарку та трьох дітей. Було повністю зруйновано два корпуси й постраждав головний корпус "Охматдиту". 

Нагадаємо, через російський удар по Охматдиту було сильно пошкоджено корпуси медзакладу, включаючи новозбудовані відділення і єдину в країні онкогематологічну лабораторію.

Також ми писали, що станом на ранок 9 липня відомо про 27 загиблих та 117 поранених.

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