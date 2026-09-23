Нападение на рынок "Шайба" в Киеве: киевлянин рассказал о атаке

Спасатели на месте нападения. Фото: Новини.LIVE

В Киеве 23 сентября продолжается массированная атака российских беспилотников. В результате обстрела в столице зафиксированы попадания и пожары, в частности загорелся бывший Железнодорожный рынок, известный киевлянам как "Шайба".

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Диана Шлыкова.

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Очевидец рассказал о первых секундах после удара

Дмитрий, который живёт недалеко от Железнодорожного рынка, рассказал о первых моментах после удара.

Последствия российской атаки. Фото: Новини.LIVE

По его словам,перед попаданием он увидел в небе объект, который сначала не смог точно идентифицировать:

"Увидел, как летит то ли ракета, то ли что-то в этом роде. Разглядел только крылья. Когда попало, полетели осколки, вокруг было слышно. Оглох на какие-то полсекунды и пошел себе. И сразу пошел дым".

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Последствия российской атаки. Фото: Новини.LIVE

После удара в здании рынка возник пожар.

Спасатели на месте атаки. Фото: Новини.LIVE

Спасатели потушили пожар, а само здание получило повреждения.

Спасатели на месте атаки. Фото: Новини.LIVE

По словам Дмитрия, после удара он увидел, как над местом попадания сразу начал подниматься дым.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский рассказал о последствиях массированного российского обстрела Киева 23 сентября. По его словам, в результате атаки погибли два человека, ещё 24 получили травмы, а российские удары также были зафиксированы в городах и населённых пунктах восьми областей.

Как сообщали Новини.LIVE, 23 сентября во время утренней атаки РФ в Киеве пострадал один из автозаправочных комплексов UKRNAFTA. Сотрудники заправки не пострадали, поскольку вовремя перешли в безопасное место.