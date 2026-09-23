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Головна Київ Удар по ринку Шайба у Києві: фоторепортаж

Удар по ринку Шайба у Києві: фоторепортаж

Ua ru
23 вересня 2026 22:57
Репортаж
Удар по ринку "Шайба" у Києві: киянин розповів про атаку
Рятувальники на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

У Києві 23 вересня триває масована атака російських безпілотників. Унаслідок обстрілу в столиці зафіксували влучання та пожежі, зокрема загорівся колишній Залізничний ринок, відомий киянам як "Шайба". 

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Очевидець розповів про перші секунди після удару

Дмитро, який живе неподалік Залізничного ринку, розповів про перші моменти після удару.

Удар по ринку Шайба у Києві: фоторепортаж - фото 1
Наслідки російської атаки. Фото: Новини.LIVE

За його словами, перед влучанням він побачив у небі об’єкт, який спочатку не зміг точно ідентифікувати:

"Побачив, як летить саме чи ракета, чи щось таке. Розгледів крила всього. Коли влучило, то полетіли осколки, навколо було чутно. Оглох на якісь півсекунди і пішов собі. І одразу дим пішов".

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Наслідки російської атаки. Фото: Новини.LIVE

Після удару в будівлі ринку виникла пожежа.

Удар по ринку Шайба у Києві: фоторепортаж - фото 3
Рятувальники на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Рятувальники приборкали займання, а сама споруда зазнала пошкоджень.

Удар по ринку Шайба у Києві: фоторепортаж - фото 4
Рятувальники на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

За словами Дмитра, після удару він побачив, як над місцем влучання одразу почав підійматися дим.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський повідомив про наслідки масованого російського обстрілу Києва 23 вересня. За його словами, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 24 були травмовані, а російські удари також зафіксували по містах та громадах восьми областей.

Як повідомляли Новини.LIVE, 23 вересня під час ранкової атаки РФ у Києві постраждав один із автозаправних комплексів UKRNAFTA. Працівники заправки не постраждали, оскільки вчасно перейшли у безпечне місце.

Київ вокзали війна в Україні постраждалі атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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