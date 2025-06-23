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Главная Киев Удар РФ по дому Киева — ракета пробила аж до подвала

Удар РФ по дому Киева — ракета пробила аж до подвала

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 13:52
Обстрел Киева 23 июня — ракета РФ пробила многоэтажку в насквозь
Обстрел Киева 23 июня. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Атака РФ на Киев 23 июня

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко прокомментировал российский удар по многоэтажке в Шевченковском районе Киева 23 июня. По его словам, ракета пробила вплоть до подвала.

Об этом Игорь Клименко сообщил во время общения с журналистами.

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Клименко рассказал, что в результате ночного массированного обстрела Киева повреждены по меньшей мере 25 жилых домов.

Сейчас изучается, какая именно баллистическая ракета ударила по дому в Шевченковском районе.

"Это прямое попадание, по предварительным данным. Ракета перелетела многоэтажку и попала в меньший дом. То есть количество жертв могло быть значительно больше", — рассказал министр.

Клименко добавил, что это военное преступление, которое фиксируется. По его словам, обломки сразу передаются следователям и СБУ.

Напомним, в результате российского удара по многоэтажке погибли семь человек. Продолжается ликвидация последствий атаки.

А в Минобороны страны-террориста России сделали циничное заявление после обстрела Киева.

МВД Киев война обстрелы Игорь Клименко ракеты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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