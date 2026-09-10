В результате обстрела Киевской области 10 сентября 2026 года есть погибший и пострадавшие

Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Киева

В течение четверга, 10 сентября, россияне атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. Один человек погиб, еще двое получили ранения. Под обстрелами оказались три района области: Бучанский, Фастовский и Обуховский. Получили повреждения 17 объектов.

Об этом сообщил начальник Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

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Последствия обстрела Киевской области 10 сентября

Атака повредила частные дома, транспортные средства, склады и производственные помещения, ангары, ветеринарную клинику.

Продолжается тушение пожара на складах в Бучанском районе.

Глава ОВА поблагодарил службы, устраняющие последствия российского обстрела.

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ОБНОВЛЕНО В 23:14: Тимур Ткаченко отметил, что в сети распространяют видео с кадрами пожара в Бучанском районе. Причин для паники нет: после обстрела горит склад гражданского назначения. На месте работают спасатели и представители других экстренных служб. Ситуация контролируемая. По предварительной информации, пострадавших в результате этого возгорания нет.

Скриншот сообщений Тимура Ткаченко

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на REEVA сообщал о том, что завод этой компании пострадал во время российского обстрела Белой Церкви 8 сентября. Предприятие временно не может производить и отгружать продукцию. Отдельные товары REEVA могут исчезнуть с полок магазинов.

Также Новини.LIVE писал, что днем 10 сентября под российским обстрелом оказалась АЗС в Голосеевском районе Киева. Пострадали люди. Получили повреждения остановки. Загорелись нежилое восьмиэтажное здание и генераторы.