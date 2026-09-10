Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Удар РФ по Киевской области: есть погибший и раненые

Удар РФ по Киевской области: есть погибший и раненые

Ua ru
10 сентября 2026 23:12
В результате обстрела Киевской области 10 сентября 2026 года есть погибший и пострадавшие
Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Киева

В течение четверга, 10 сентября, россияне атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. Один человек погиб, еще двое получили ранения. Под обстрелами оказались три района области: Бучанский, Фастовский и Обуховский. Получили повреждения 17 объектов.

Об этом сообщил начальник Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

Реклама

Последствия обстрела Киевской области 10 сентября

Атака повредила частные дома, транспортные средства, склады и производственные помещения, ангары, ветеринарную клинику.

Продолжается тушение пожара на складах в Бучанском районе

Глава ОВА поблагодарил службы, устраняющие последствия российского обстрела.

Читайте также:

ОБНОВЛЕНО В 23:14: Тимур Ткаченко отметил, что в сети распространяют видео с кадрами пожара в Бучанском районе. Причин для паники нет: после обстрела горит склад гражданского назначения. На месте работают спасатели и представители других экстренных служб. Ситуация контролируемая. По предварительной информации, пострадавших в результате этого возгорания нет. 

РФ 10 сентября 2026 года обстреляла Киевщину
Скриншот сообщений Тимура Ткаченко

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на REEVA сообщал о том, что завод этой компании пострадал во время российского обстрела Белой Церкви 8 сентября. Предприятие временно не может производить и отгружать продукцию. Отдельные товары REEVA могут исчезнуть с полок магазинов.

Также Новини.LIVE писал, что днем 10 сентября под российским обстрелом оказалась АЗС в Голосеевском районе Киева. Пострадали люди. Получили повреждения остановки. Загорелись нежилое восьмиэтажное здание и генераторы.

Киевская область обстрелы война в Украине погибшие Тимур Ткаченко пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации