Обстрел Киева 6 апреля - бодикамера полицейского сняла видео первых минут после удара РФ

Спасатели на месте обстрела в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 6 апреля, после утреннего ракетного удара по Киеву, правоохранители прибыли на место обстрела. Они вместе с медиками и спасателями оказали первую помощь пострадавшим.

Об этом сообщили в Полиции охраны.

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Видео с бодикамеры

Видео с бодикамеры одного из полицейских зафиксировало первые минуты после взрыва — густой дым, крики, а также слаженную работу всех служб.

"Полиция продолжает выполнять свой долг в самых опасных условиях, оставаясь рядом с теми, кто больше всего нуждается в помощи", — говорится в сообщении.

Сообщение Полиции охраны в Facebook

Ранее мы писали, что в Киеве есть жертвы в результате российского обстрела 6 апреля.

Также мы сообщали, что в Киевской области были разрушены АЗС, здания и авто.