Обстрел Киева 6 апреля - бодикамера полицейского сняла видео первых минут после удара РФ

Удар РФ по Киеву — бодикамера полицейского сняла первые мгновения
В воскресенье, 6 апреля, после утреннего ракетного удара по Киеву, правоохранители прибыли на место обстрела. Они вместе с медиками и спасателями оказали первую помощь пострадавшим.
Об этом сообщили в Полиции охраны.
Внимание 18+ На видео присутствуют чувствительные кадры!
Видео с бодикамеры
Видео с бодикамеры одного из полицейских зафиксировало первые минуты после взрыва — густой дым, крики, а также слаженную работу всех служб.
"Полиция продолжает выполнять свой долг в самых опасных условиях, оставаясь рядом с теми, кто больше всего нуждается в помощи", — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в Киеве есть жертвы в результате российского обстрела 6 апреля.
Также мы сообщали, что в Киевской области были разрушены АЗС, здания и авто.
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